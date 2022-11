Els agents socials beneeixen els pressupostos de la Generalitat

Els agents socials han donat el vistiplau als pressupostos de la Generalitat per a 2023 després de reunir-se aquest dimecres amb el president Ximo Puig i el responsable d’Hisenda, el conseller Arcadi España. Tant els sindicats UGT i CCOO com la patronal CEV han donat per bons els comptes aprovats, que creixen un 6,8 %. Els primers han aplaudit l’augment de la despesa pública, mentre que l’organització empresarial ha destacat l’augment destinat al teixit productiu, si bé ha cridat a “redoblar esforços”.

El líder d’UGT, Ismael Sáez, ha mantingut que “comparteix” els pressupostos del Botànic perquè són “moderadament expansius”, estan orientats a “resoldre els problemes dels ciutadans” i “atenen els serveis públics”. La seua homòloga en CCOO, Ana García Alcolea, els ha qualificats de “positius”, ja que “reforcen els serveis públics, la transició ecològica i la creació d’ocupació estable”. Despesa social i finançament Els dos responsables sindicals han posat el focus en l’augment de la despesa social, que, per primera vegada, arriba al nivell de la resta d’autonomies. No obstant això, els dos han relacionat aquest creixement puntual amb el finançament, un problema estructural i al qual han tornat a urgir a buscar una solució. La secretària general de CCOO, en aquest sentit, ha defensat la inclusió de nou de la partida reivindicativa de 1.300 milions per l’infrafinançament. “És bo posar aquesta partida perquè permet estar en una despesa superior a la mitjana, per exemple, en sanitat. Es protegeixen els serveis públics, encara que no se soluciona l’infrafinançament”, ha resumit. “Redoblar” el suport a les empreses Per part seua, el president de la CEV, Salvador Navarro, que ha assistit a la cita per videoconferència, ha “agraït” l’augment de la quantitat “destinada a donar suport al teixit productiu” de la C. Valenciana, si bé ha lamentat que “segueix lluny” del que destinen administracions d’altres països competidors directes. Per això ha demanat “redoblar esforços” per a “evitar perdre teixit productiu”, ja que l’actual context de crisi inflacionària “requereix una aposta pública” que atorgue “més agilitat” administrativa i “reduïsca la pressió fiscal” sobre les empreses. Finalment, Ximo Puig també ha valorat els que són els seus huitens comptes al capdavant del Botànic. Els ha considerat “equilibrats i sensats”, i ha destacat que estan enfocats a “vigoritzar l’estat del benestar i la promoció econòmica”.