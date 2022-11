L’Ajuntament col·laborarà econòmicament i tècnicament en el centenari de la coronació de la Mare de Déu

L’alcalde de València, Joan Ribó, acompanyat del regidor de Cultura Festiva, Carlos Galiana, ha rebut aquest matí a una delegació de la Reial Basílica de la Mare de Déu dels Desemparats, encapçalada pel seu rector, Juan Melchor Seguí. Durant la trobada s’ha abordat el programa d’activitats que l’arxidiòcesi de València ha organitzat pel centenari de la coronació de la Mare de Déu dels Desemparats, que es commemora el maig de 2023, i en el qual l’Ajuntament col·laborarà. Si bé els actes religiosos són els centrals de la celebració, aquesta també tindrà un vessant cultural i social, que es materialitzarà en una exposició en el Centre Cultural Bancaixa, una obra teatral i un simposi en l’Ateneu Mercantil, entre altres. Per aquest motiu, el consistori col·laborarà tant en la cessió d’espais públics per a les diferents activitats com amb subvencions, que s’estudiaran dins dels pressupostos de l’any que ve. També col·laborarà en matèria de cartelleria.

Col·laboració permanent L’alcalde ha destacat “la importància” de la figura de la Mare de Déu dels Desemparats a la ciutat de València, que “arriba a les persones amb conviccions religioses, però té una repercussió més àmplia, de caràcter social”. En aquest sentit, Ribó ha assegurat que el consistori “ha col·laborat sempre per a celebrar el dia gran de la Mare de Déu dels Desemparats” i en aquesta ocasió “farem un esforç per tractar-se d’un any extraordinari”.