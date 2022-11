El Pacte Costera-Canal organitza la II Jornada de la Dona Emprenedora

El Pacte Costera-Canal ha organitzat, per segon any consecutiu i amb motiu del Dia de la Dona Emprenedora, un esdeveniment per a commemorar el paper de les dones emprenedores en el territori.

La jornada té com a objectiu empoderar el potencial de les dones i fomentar la cultura emprenedora, així com la motivació i l’acompanyament necessari per a aconseguir-ho. La xarrada, l’obertura de la qual serà a càrrec de la presidenta del Pacte, M. José Tortosa, començarà a les 17 hores, amb una taula de dones que contaran les seues experiències al públic present, amb l’objectiu de motivar, animar i donar suport a altres dones que s’estan iniciant o tenen dubtes sobre l’inici dels seus respectius projectes emprenedors. En concret, es comptarà amb els testimonis de sis dones empresàries del nostre territori que han emprés el seu negoci en els últims dos anys i que s’han beneficiat de l’assessorament, acompanyament i tutorització dels tècnics del departament d’empresa del Pacte. Es tracta de Carolina Gascón, de Thetomahaw; Yolanda Requena, de Casa de la Luz; Francisca Lluch, de Fanny Imagen y Soluciones Capilares; Luisa Rodríguez, de Bistró Ca’Octavio; Laura Lagardera, d’El Terrenet, i Yadia Iglesias, de La Chuchería. Amb la celebració d’aquesta segona jornada volem valorar “des d’una perspectiva personal, constructiva i dinàmica el paper de les dones de les dues comarques”, ha manifestat la presidenta del Pacte, M. José Tortosa, que ha indicat que “és essencial que es creen aquest tipus de trobades per a intercanviar experiències i bones pràctiques, alhora que donem a conéixer projectes de dones que han creat recentment les seues empreses”. Aquesta actuació forma part del projecte experimental “Treballem a la Costera-Canal”, que subvenciona Labora Servei Valencià d’Ocupació i Formació i el Ministeri de Treball i Economia Social dins del programa #AvalemTerritori.