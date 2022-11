L’augment de la despesa social permet superar la mitjana estatal per primera vegada

Cada valencià rebrà 250 euros més en despesa social l’any que ve. No, no cal buscar entre les butxaques ni en el compte corrent ni anar als serveis públics a reclamar aquest extra que suposarà l’aprovació dels Pressupostos de la Generalitat per a 2023. L’augment és en general, sobre tot el conjunt de la població, amb més de 18.300 milions en sanitat, serveis socials, educació, habitatge i ocupació per al pròxim any, que faran que a cada valencià li corresponga, de mitjana, 3.628 euros. Insistim, no cal buscar una transferència per aquest import.

Els comptes que va presentar dilluns l’executiu autonòmic elevaran de nou les partides de caràcter social. Són aquells que es corresponen amb els serveis públics bàsics que presta l’Administració autonòmica. És cada euro que va destinat a sanitaris, professorat o dependència. I per als pròxims dotze mesos el Consell espera gastar altres mil milions més en aquest apartat que fa un any. És quasi el doble que en 2015, quan l’últim pressupost elaborat pel PP en l’angoixa de la crisi econòmica es xifrava en 10.482 milions.

L’increment per al pròxim curs té una novetat destacada: superar el llindar de la mitjana estatal. Segons els pressupostos que s’han anat coneixent fins ara, les comunitats autònomes destinaran en 2023 una mitjana de 3.585 euros per habitant en partides socials. Això suposa que la Comunitat Valenciana invertirà 43 euros més per persona en aquestes prestacions que en la mitjana estatal, un canvi respecte a les classificacions històriques, en què la mitjana nacional apareixia com un sostre impossible de superar.

De fet, l’any passat, la llavors vicepresidenta i portaveu del Govern Valencià, Mónica Oltra, va justificar la incorporació de la partida fictícia dels mil milions perquè ni encara així la Generalitat aconseguia convergir en la despesa amb la resta d’autonomies. El problema, especificaven tant Oltra com el conseller d’Hisenda, Vicent Soler, era la falta de finançament per part de l’Estat la que limitava aquestes possibilitats davant d’autonomies com Cantàbria o Extremadura, més beneficiades pel repartiment i que continuen per damunt en la taula, amb una despesa social de 4.194 i 4.505 euros per persona. Ni cal dir Navarra i Euskadi, amb el règim foral: 4.725 i 4.314 euros per habitant.

La situació s’ha capgirat pressupost rere pressupost. La recuperació que s’ha viscut en els últims anys, l’augment dels fons estatals i europeus, així com l’esforç a estirar al màxim els corsets financers, han permés l’increment sistemàtic de les partides socials. Sanitat té hui un 50 % més de despesa que fa huit anys, educació compta amb 2.000 milions més i l’àrea de serveis socials quasi triplica a la de fa dues legislatures.

No obstant això, en l’executiu valencià no han de cantar victòria amb el llindar superat. La mitjana estatal s’incrementarà en les pròximes setmanes segons Astúries, Aragó, Múrcia i Catalunya, les quatre autonomies que no han aprovat els pressupostos, presenten els seus comptes amb previsible increment de la inversió en aquests àmbits. Astúries, de fet, es caracteritza per estar en els llocs alts en recursos socials mentre Múrcia, afligida també pel finançament estatal, es troba a la cua.

A falta de les dades d’aquestes últimes quatre autonomies, el que sí que ha quedat patent és que en els últims anys la despesa social per habitant a la Comunitat Valenciana ha convergit cap a la mitjana estatal i s’ha situat pròxima a la corda del llindar estatal. De fet, un informe de l’Associació de les Directores i Gerents de Serveis Socials assenyalava que entre 2019 i 2021, els anys de la pandèmia, la Comunitat Valenciana ha sigut la que més ha invertit en prestacions socials.