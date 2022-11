Zubin Mehta suspén el seu retorn a Les Arts

Zubin Mehta, el director més volgut i admirat en Les Arts, ha suspés per motius de salut el seu concert del pròxim 25 de novembre. La pàgina web d’Ibermúsica, l’organitzadora del concert, ha confirmat l’absència del mestre de Bombai: “El mestre Zubin Mehta ha sigut el precursor d’aquesta gira i ha volgut enviar-nos un missatge per a comunicar-nos que l’encarregat de portar la batuta serà Ivan Fischer, director convidat habitual de la Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks (Orquestra Simfònica de la Ràdio de Baviera), i, per tant, un dels directors més indicats per a substituir Mehta en els escenaris”.

Mehta va dirigir els concerts inaugurals de Les Arts i la primera òpera, Fidelio, a la qual van seguir en les temporades següents nombrosos concerts i òperes, entre aquests, els dos cicles de la celebrada tetralogia wagneriana. La prestigiosa orquestra bavaresa, considerada una de les deu millors orquestres del món, oferirà un programa simfònic signat per dos grans noms: Joseph Haydn, amb la seua reeixida Simfonia concertant per a violí, violoncel, oboé, fagot i orquestra, i Gustav Mahler, amb una de les seues composicions més programades: la Simfonia núm. 5.