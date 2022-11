Cremen diversos contenidors a Albal

Albal va patir anit la crema de tres contenidors en diferents punts de la localitat que no han causat danys personals però sí materials i que han afectat huit vehicles aparcats, mobiliari urbà i també les persianes d’algun habitatge confrontant.

Cap a les 00.46, Emergències va rebre l’avís d’un incendi al carrer de Beniparrell. Una dotació de bombers de Silla es va acostar fins al lloc i va sufocar l’incendi que va afectar també les persianes d’una casa pròxima.

A penes deu minuts després, cap a les 00.55 es va rebre un nou avís d’incendi d’un contenidor, aquesta vegada al carrer José Escrivá. En aquesta ocasió va acudir una dotació de bombers de Torrent per a sufocar les flames. També, un altre contenidor al carrer Séquia Reial del Xúquer va ser objecte de la crema intencionada.

A més de les persianes d’un habitatge, també el foc intencionat va provocar danys en sis vehicles aparcats en la zona així com una furgoneta.

Fonts municipals afirmen que la rapidesa en l’actuació dels serveis d’emergència va evitar danys més greus, malgrat la dificultat en l’extinció dels focs per la simultaneïtat dels incendis. Gràcies a la col·laboració veïnal, la policia ha obert una línia d’investigació per a identificar el presumpte autor dels fets, que va actuar amb nocturnitat i traïdoria. Es va informar dels danys als perjudicats per a presentar la denúncia i l’Ajuntament d’Albal ha iniciat els treballs per a restablir la normalitat en la via.

No és la primera vegada que Albal pateix aquest tipus de vandalisme. Ja al desembre de l’any passat també va patir la crema de diversos contenidors. En aquella ocasió, els fets es van saldar amb danys en algunes façanes i en els vehicles aparcats al costat del foc.