Paralitzen el desnonament de dotze famílies vulnerables a Rocafort

El desnonament previst per a aquest matí a primera hora i que deixava al carrer dotze famílies vulnerables a Rocafort s’ha paralitzat. Entre els afectats hi ha 8 menors i una dona embarassada. La Sareb, propietària de la finca, va sol·licitar ahir al jutjat la demora del procediment durant 60 dies, a fi de revisar els expedients i certificar la situació de vulnerabilitat de les persones que s’anaven a quedar al carrer.

Per això, i encara que es preveia la paralització del desnonament perquè així ho havia demanat la propietat, activistes de la PAH (Plataforma d’Afectats per les Hipoteques) i de Construint Burjassot han acompanyat les famílies aquest matí des de ben d’hora. Asseguren que la Guàrdia Civil ha circulat per les proximitats de la finca amb els seus vehicles però que ningú ha acudit als habitatges.

A l’espera de serveis socials

Les tasques d’aquest matí s’han centrat a recopilar tota la informació possible que acredite davant de la Sareb la situació de vulnerabilitat de les famílies, mentre esperen la visita dels treballadors socials de l’Ajuntament de Rocafort, els que han assegurat que es personaran en els habitatges afectats aquest mateix matí. I és que l’informe de vulnerabilitat municipal és clau, ja que és un document oficial imprescindible en el jutjat i en la Sareb a l’hora de paralitzar un desnonament i davant de la Conselleria d’Habitatge a l’hora d’adjudicar-los o gestionar un pis social per a aquestes famílies.