Les temperatures descendeixen diversos graus a la Comunitat Valenciana

L’oratge a València apunta al fet que les màximes s’estan suavitzant a la Comunitat Valenciana, però continuen altes. L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) va registrar ahir 26,7 graus a Benidorm, 26 a Elx, 25,8 a Xàbia, 25,5 a Novelda i 25 a Carcaixent. Unes temperatures que es queden entre dos i tres graus per davall de les que es van anotar en Tots Sants. En els pròxims dies, no obstant això, l’agència meteorològica preveu un lleuger descens a partir del divendres.

Continua la calor a València

De moment, aquest dijous tornaran a pujar els termòmetres, especialment en el litoral valencià. Les temperatures mitjanes arribaran als 26 graus a Alacant i València, però continuaran per baix a Castelló, amb 24 graus. Per a aquest dia s’espera un “cel nuvolós o cobert”, amb “probables precipitacions dèbils a l’interior de la meitat nord durant les hores centrals, sense descartar que s’estenguen al litoral”. Les mínimes aniran en “lleuger descens en el terç nord, on es donaran al final del dia, i en ascens en la resta”. No es descarten “ratxes molt fortes de vent del nord-oest a l’interior nord de Castelló a últimes hores”.

La jornada més freda serà aquest dissabte, quan les mínimes aniran “en descens en el litoral”

Per a divendres les màximes seguiran entre els 26 i 23 graus en les tres províncies, encara que ja sense probabilitat de pluges. La jornada més freda serà aquest dissabte, quan les mínimes aniran “en descens en el litoral” i les màximes rondaran de mitjana els 23/21 graus. Un canvi de temps que serà breu, ja que a partir d’aquest diumenge s’espera que les temperatures diürnes vagen “en ascens en l’àrea mediterrània”.