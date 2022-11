El preu de la llum cau aquest dissabte un 9,5 %, fins als 140,94 euros/MW h

El preu mitjà de la llum per als clients de tarifa regulada vinculats al mercat majorista caurà dissabte un 9,5 % respecte a aquest divendres, fins als 140,94 euros per megawatt hora (MW h), segons les dades provisionals de l’Operador del Mercat Ibèric d’Energia (OMIE) que recull Europa Press.

En la subhasta, el preu mitjà de la llum en el mercat majorista –el denominat pool– se situarà aquest dissabte en 124,79 euros/MW h. El preu màxim es registrarà entre les 19.00 i les 20.00 hores, amb 170 euros/MW h, mentre que el mínim per a la jornada, de 102,58 euros/MW h, es donarà entre les 12.00 i les 13.00 hores.

A aquest preu del pool se suma la compensació a les gasistes de 16,15 euros/MW h que ha de ser abonada pels consumidors beneficiaris de la mesura, els consumidors de la tarifa regulada (PVPC) o els que, malgrat estar en el mercat lliure, tenen una tarifa indexada o han de renovar el contracte.

Un 9,35 % menys que sense aplicar-se la mesura

En absència del mecanisme de l’excepció ibèrica per a topar el preu del gas per a la generació d’electricitat, el preu de l’electricitat a Espanya seria de mitjana prop de 155,48 euros/MW h, la qual cosa suposa vora 14,5 euros/MW h més que amb la compensació per als clients de la tarifa regulada, que pagaran així un 9,35 % menys de mitjana.

El mecanisme ibèric, que va entrar en vigor el passat 15 de juny, limita el preu del gas per a la generació elèctrica a una mitjana de 48,8 euros per MW h durant un període de dotze mesos, cobrint així el pròxim hivern, període en el qual els preus de l’energia són més cars.

En concret, l’excepció ibèrica fixa una senda per al gas natural per a la generació d’electricitat des d’un preu de 40 euros/MW h en els sis mesos inicials –fins al 15 de desembre– i, posteriorment, un increment mensual de cinc euros/MW h fins a la finalització de la mesura.