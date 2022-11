El 90 % dels pacients addictes a drogues o al joc tenen idees suïcides

El 90 % de les persones en tractament per addiccions a substàncies o joc reconeixen que ha tingut ideació suïcida sense planificació en diferents moments de la vida, segons dades de la Fundació Patim i l’Ajuntament de València. Així es va revelar en la jornada que van organitzar els dos organismes, que va reunir en La Petxina especialistes de la sanitat, la psicologia i les ciències socials que treballen en l’àmbit de la salut mental i les conductes addictives a la Comunitat Valenciana.

En les diferents ponències es va posar de manifest la necessitat d’abordar aquesta “realitat silenciada”, tant en els processos preventius com en els protocols d’avaluació dels professionals sociosanitaris que tracten població amb addiccions.

El president de Patim, Francisco López y Segarra, va reconéixer que des de fa anys és “habitual” intervindre amb pacients que manifesten “dubtes que fan saltar algunes costures del teixit assistencial” i obliguen a replantejar la resposta que s’està oferint. “Les persones que atenem presenten alts índexs d’ideació suïcida, un 20 % d’ells amb planificació i, afortunadament, només un 1 % presenta suïcidi intencional”, va detallar.

Segons els especialistes, en la societat actual les idees suïcides “poden considerar-se una expressió primerenca de vulnerabilitat, associada a variables psicosocials com ara estrés vital, vivències indesitjables, desesperança i medi familiar caòtic”. “Concretament, les idees suïcides en el joc apareixen en la fase de desesperació, període que es caracteritza per l’estat de penediment i pànic del ludòpata a conseqüència de la problemàtica econòmica, el distanciament i l’alienació familiar i social, la dificultat en moltes àrees de les quals el jugador no sap com eixir-se’n”, van explicar, un problema que afecta de manera molt similar els addictes a altres drogues.