Mor als 52 anys Pilar Valero, 106 vegades internacional amb la selecció espanyola de bàsquet

Dia negre per al bàsquet aragonés. Pilar Valero, la millor jugadora de tots els temps de la comunitat autònoma, ha mort als 52 anys, fet que ha deixat consternat l’esport de la canastra perquè, més enllà del seu impressionant palmarés, va ser sempre una persona molt estimada i admirada tant per companyes com per aficionats. Va debutar en la màxima categoria als 18 anys i va formar part de l’històric Banc Saragossà que va guanyar la Copa de la Reina en 1990. Va conquistar també tres lligues, dues copes més i una Copa d’Europa amb el Dorna Godella i va ser 106 vegades internacional absoluta, penjant-se l’or en l’Europeu de 1993, el primer que va conquistar Espanya.

Jamás hubiese querido leer esta triste noticia. Pero Pilar Valero nos ha dejado y no puedo sentir más tristeza por alguien que aún tenía mucha vida por delante y que se ha ido demasiado pronto. DEP! 😞😞😞 — Cristina Garcia 🇺🇦 (@CrisGarciaCs) 7 de noviembre de 2022 El respecte, l’afecte i l’admiració que li professaven les seues companyes va quedar patent quan, l’any passat, l’aragonesa ja no va poder assistir a l’entrada de la selecció de 1993 en el Hall of Fame de la Federació Espanyola de Bàsquet i l’equip en bloc es va desplaçar a Saragossa per a compartir amb ella el reconeixement. En 2011 va rebre la Medalla al Mèrit Esportiu del Govern d’Aragó i, en 2012, el premi Ciutat de Saragossa. En 2019 va ser reconeguda per la seua trajectòria en la primera edició dels premis Dona i Esport d’El Periódico de Aragón, del grup Prensa Ibérica, i en 2021 va rebre el premi Llegenda en la gala de l’esport del Govern d’Aragó. Pilar Valero va començar la seua relació amb el bàsquet a la seua escola, Compañía de María, animada per una amiga. La seua ascensió va ser imparable i als 18 anys va debutar en la màxima categoria amb el Banc Saragossà, amb el qual faria història i conquistaria la Copa de la Reina de 1990. En 1991 va fitxar pel millor equip europeu de llavors, el Dorna Godella valencià, amb el qual va guanyar tres lligues (1993, 94 i 95), dues copes (92 i 95) una Copa d’Europa (1993), a més de jugar dues finals més i el campionat del món de clubs en 1993. La campanya 1996-97 va jugar en les files del Pool Getafe, i es va proclamar de nou campiona de Lliga i Copa. En 1997 va començar una etapa de quatre anys en el Banc Simeón de Vigo, amb el qual va afegir dues lligues i una altra Copa més al seu palmarés. En 2002 va jugar al Ciudad de Burgos i, en 2003, va tornar a Saragossa, al Mann Filter. Les lesions a l’esquena li van fer posar punt final a la seua carrera com a jugadora, però després va entrar a formar part del cos tècnic tant del Celta com del Mann Filter. En la selecció espanyola també va escriure el seu nom amb lletres d’or. 106 vegades internacional, va formar part de l’equip que, en 1993, va conquistar el primer Europeu de la història del bàsquet femení.