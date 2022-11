La meitat de l’alumnat abandona l’FP bàsica abans de graduar-se’n

Un de cada dos estudiants planta la formació professional bàsica abans de graduar-se’n a la Comunitat Valenciana. Les dades que recull el Ministeri d’Universitats aquesta setmana reflecteixen que en el territori valencià el 52 % de l’alumnat que accedeix es gradua en els dos primers anys, mentre que el 47 % abandona aquesta disciplina i l’1 % es canvia a un altre cicle formatiu.

Diversos professionals consultats es posen d’acord que les circumstàncies per les quals els estudiants decideixen abandonar aquesta mena de formació solen ser diverses, encara que el factor predominant s’associa a la falta d’interés per continuar formant-se en matèria educativa.

En referència als graus mitjans i superiors, les xifres que recull el govern estatal reflecteixen nivells semblants. El 61 % que va començar a cursar un cicle formatiu de grau mitjà el setembre de 2016 va acabar els estudis el juny de 2018. Mentrestant, el 36 % no va tornar a les aules per a prosseguir la formació i el 3 % va decidir fer-ho en un altre cicle diferent.

D’altra banda, en el cas dels cicles formatius de grau superior a la Comunitat Valenciana, el 67 % que va ingressar en 2016 va aconseguir titular-se’n. No obstant això, el 31 % va abandonar i el 2 % va continuar en un altre cicle diferent de l’inicial. Una graduada en formació professional mitjana i superior afirma que “molta gent es fica a FP per fer alguna cosa, però quan no li agafen del que realment vol, ho deixa”, i afig que “en el meu curs de pròtesi, per exemple, el primer dia érem 20 persones, però segons van veure que els anaven agafant en el que volien o que aquesta especialitat no els agradava, ho van deixar, i ens en quedem en 10”.

En els últims anys, les FP han experimentat un boom de creixement i s’han afermat com l’alternativa més assequible a les carreres universitàries. Els cicles formatius potencien l’acostament al món laboral dels escolars, la qual cosa suposa un avantatge respecte a altres ensenyaments. “Les FP tenen moltes eixides, ja que les empreses busquen gent que ja ha tingut contacte directe amb el món laboral, abans que només formació”, assegura una graduada superior.

A més, diversos oficis requereixen únicament formació en un cicle mitjà o superior per a poder exercir d’això, ja que les formacions universitàries es dediquen a polir professionals en altres àmbits. És el cas d’una graduada en un cicle mitjà en Tècnic Auxiliar d’Infermeria i superior de Pròtesis Dentals: “El meu treball que és pròtesi dental, per exemple, només es fa amb FP, igual que auxiliar d’infermeria o higiene”.