Última desfilada d’Amado

L’Ateneu Mercantil serà dimecres testimoni de l’última desfilada del modista valencià Amado Ortells. Serà al Saló Stolz de l’Ateneu, a partir de les 18.30 hores. El modista d’Onda, després d’una extensa carrera, ha decidit posar fi la seua etapa creativa. A partir d’ara, les seues col·leccions les presentarà en la intimitat del taller de moda que té al centre de València.

La trajectòria professional d’Amado està carregada de màgia i dissenys únics. Les seues creacions les han lluïdes dives com ara Sara Montiel, Marujita Díaz, Tessa de Baviera o Rocío Jurado. Al Saló Stolz, amb capacitat per a 200 persones, s’oferirà la col·lecció tardor-hivern. Bona part de les models que han exhibit les col·leccions del dissenyador durant l’última dècada tornaran a pujar a la passarel·la per a rendir-li un homenatge i lliuraran els seus últims dissenys. Serà el reconeixement després de 55 anys dedicats a l’art de la moda, del disseny i de la creació, sempre amb un segell molt personal. Amado és dels pocs modistes que han pogut complir més de cinquanta anys de dedicació sencera a la seua professió.

La desfilada benèfica està integrada en la promoció dels joves músics valencians que cada diumenge actuen al Teatre Ateneu de manera gratuïta. La recaptació de la desfilada servirà en bona part per a sufragar les despeses addicionals tant d’aquests joves valencians com de les agrupacions musicals de la Comunitat Valenciana que actuen cada diumenge a l’auditori de l’Ateneu, un projecte impulsat i gestionat per la Fundació Ateneu, presidida per Carmen de Rosa.