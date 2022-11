El Benidorm Fest 2023 entra en la revenda: 450 euros per entrada

Les entrades al Benidorm Fest 2023 s’han esgotat en un minut, cosa que ha fet que córrega el pànic entre els fans. Una situació idònia per als que volen traure profit de l’entusiasme dels eurofans espanyols que ixen a la llum.

En les xarxes socials ja hi ha usuaris que venen entrades al Benidorm Fest 2023 per 450 euros, un preu estratosfèric, sobretot si es té en compte que les entrades per a la primera semifinal han eixit a 30 euros cadascuna més 3 euros de despeses de gestió.

Vendo 4 entradas para la Primera Semifinal del Benidorm Fest a 140€ cada una, RT para mas difusión 💖 pic.twitter.com/4PkYiGDVWe — 🦋🦜 (@pachidermi) 7 de noviembre de 2022

Aquestes entrades s’estan venent a través dels perfils en xarxes socials d’aquells que han aconseguit fer-se amb una entrada o dos extres. Hi ha el cas d’un usuari que ha anunciat la venda de 4 entrades a 140 euros cadascuna, i ha advertit que passarà a vendre les entrades a 450 euros cadascuna a mesura que passe el dia.

vendo entrada benidorm fest semi 1 por 409,99€ interesados DM 🥳🥳 pic.twitter.com/uM2gRtcXAG — 🦇🌙🐈‍⬛ (@averageviewer) 7 de noviembre de 2022

“El Benidorm Fest ha de mudar-se”

L’enuig ha sigut majúscul entre els fans. De fet n’hi ha d’alguns que han plantejat que el certamen canvie d’ubicació perquè les gales puguen comptar amb més públic. Un usuari, per exemple, ha suggerit el WiZink Center de Madrid, amb la possibilitat d’incloure-hi milers d’assistents.

No obstant això, els fans no estan tenint en compte que el Benidorm Fest no només és un festival de música, sinó un programa de televisió, per la qual cosa la ubicació del recinte que acull els concerts és triat amb molt d’afecte pels professionals que fan possible l’esdeveniment.