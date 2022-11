El Regne Unit: un mercat a la baixa després del Brexit

Aquest estiu les protestes contra Boris Johnson van elevar al cel londinenc un lema en forma de pancarta: Brexit isn’t working (El Brexit no està funcionant). El cartell bé podria servir com a resum oficiós de com ha sigut el procés d’eixida del Regne Unit de la Unió Europea (UE). Sis anys després del referèndum de l’adeu i dos anys i mig de la marxa efectiva, el Brexit ha deixat després de si un fort impacte per als britànics. No obstant això, en un mercat tan estretament lligat a Europa, la seua eixida també ha acabat suposant un canvi d’escenari d’impacte negatiu per a les companyies europees i espanyoles.

Com explica Vicente Mompó, responsable de l’àrea internacional de la Cambra de Comerç de València, el Regne Unit ha passat a ser “un país tercer” per a la UE, la qual cosa ha originat un “canvi de les cadenes logístiques, els models duaners, el transport i les condicions en què les empreses estan implantades”. Són tràmits, afig Mompó, que “han fet molt més complicat” dur a terme negocis en aquest territori malgrat ser un “gran mercat que per a molts sectors continua sent tremendament atractiu”. No en va, segons expliquen fonts de la Secretaria d’Estat de Comerç, les empreses que en 2021 exportaven de manera continuada a aquest país eren 6.899, més que l’any del referèndum, però per davall del màxim de 2019 (7.271).

El Regne Unit, amb tot, continua sent un dels cinc principals enclavaments de negoci per a les exportacions espanyoles. Però amb un gran matís. En 2016 el mercat britànic era el quart més important, amb 20.076 milions d’euros. En 2021, ja amb el procés d’eixida culminat, no només les xifres de vendes al país (per valor de 18.817 milions d’euros) estaven molt lluny d’assolir les dades de cinc anys abans, en què amb això era l’únic dels grans mercats on Espanya no ha recuperat les seues xifres de negoci, sinó que fins i tot havien sigut superades per les destinades a Portugal (24.871 milions d’euros).

En el rerefons de la situació, segons les dades que maneja el Govern, es troba la caiguda en aquest últim lustre dels dos principals sectors de negoci espanyol al Regne Unit: l’automòbil (-37,94 %) i els béns d’equip (-23,47 %), principalment, el material de transport. Això sí, des que es va fer efectiu el Brexit, han sigut les manufactures de consum –tèxtil, calçat i joguets, sobretot– les que més han patit el colp, amb una caiguda econòmica en les exportacions del 22,6 % respecte a 2019.

Limitacions importants

Però l’impacte empresarial del Brexit va més enllà de les exportacions. Carlos Donat, president de l’associació de transport internacional de la patronal valenciana del transport i la logística, FVET, destaca que l’augment de requisits per a fer negoci pel Brexit ha fet que en el sector “molta gent estiga abandonant el Regne Unit com a destinació”, més encara en un moment de costos a l’alça que dificulten cada vegada més que aquest siga rendible. No en va, a un territori que per la seua condició d’illa ja tenia l’inconvenient de necessitar més temps per a la càrrega i descàrrega, ara cal afegir –expliquen des de Comerç– no només uns “controls aleatoris a l’entrada al Regne Unit que retarden el lliurament de la mercaderia”, sinó també, en paraules de Donat, “tot el tràmit burocràtic, ja que has de fer una declaració del producte que entra anticipadament”.

Això, emfatitza, pot originar que si hi ha un problema en un document, “el camió es quede parat dos o tres dies” o haver de tornar al Regne Unit des de la destinació final per no haver efectuat correctament els tràmits duaners, una circumstància que, segons l’empresari, ha succeït en més d’una ocasió. Davant d’aquestes complicacions, algunes empreses –segons assenyala Comerç i confirma el dirigent del Transport– “opten per deixar de carregar productes a l’eixida”, cosa que llastra amb això més els seus beneficis. En aquest sentit, el dirigent xifra entre el 7 % i el 9 % el que s’ha deixat de facturar des de l’eixida de la UE en un mercat en el qual Donat recorda que es dona també un hàndicap amb la migració il·legal, ja que “moltes persones intenten ficar-se en els camions per a arribar a Anglaterra”.

Filials citrícoles

No obstant això, no tots els sectors mantenen greus problemes després del Brexit. Com assenyala Enrique Bellés, director tècnic del Departament de Fruites i Hortalisses de Cooperatives Agroalimentàries, en les empreses del sector “qui més o qui menys ja té els tràmits [de l’eixida] superats” i, fins i tot, en els cítrics –principal mercat d’exportació espanyola dins de l’alimentació– en les dues últimes campanyes s’ha anat a l’alça, i ha passat de les 200.000 tones venudes en la 2020-2021 a les 300.000 col·locades el passat exercici. Les companyies “s’han aclimatat”, insisteix el dirigent, que assenyala que els mateixos operadors “han generat allà filials i empreses que han absorbit els seus treballadors”.

En aquesta línia, el dirigent remarca que el mercat britànic és “sòlid i amb la garantia jurídica suficient” per a “continuar sent atractiu”. Per això, assegura que Espanya continuarà sent el primer exportador de fruites i hortalisses perquè “cap altre país pot posar en 48 hores el producte des del camp al consumidor”.

Amb tot això, si es mira a curt i mitjà termini la relació comercial amb el Regne Unit, les fonts de Comerç afirmen que “la principal preocupació gira al voltant de la incertesa sobre les noves condicions d’accés al mercat”. En concret, el Govern de Londres preveu per a finals de 2023 “esmenar, derogar o reemplaçar tota la legislació de la UE”, un marc al qual se suma un nou model duaner per a 2025 del qual encara es desconeix quines seran les condicions i “quins requisits s’aplicaran” als productes que arriben des de la UE.