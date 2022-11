Arriba una successió de DANA a València que deixaran “intenses arruixades”

La forta oscil·lació del raig polar provocarà aquesta setmana un “autèntic ball de DANA” que podrien deixar “arruixades localment intenses” a València i altres punts de la costa mediterrània, segons adverteix el portal Meteored.

L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) també adverteix de l’arribada de pluges a la capital del Túria a partir del pròxim dijous, una situació que es prolongarà durant diversos dies i que ocasionarà un descens de les temperatures màximes fins a quedar en valors més propis de l’època, tal com assenyala la predicció de l’oratge a València elaborada per l’Aemet.

I és que l’anticicló es reforçarà a l’Europa central i canalitzarà aire molt humit procedent del Mediterrani cap a la costa valenciana. Això, i la presència d’aire fred en altura a causa del descendiment de diverses DANA, seran el desencadenant d’intenses pluges que podrien ser “localment intenses en la zona del golf de València”, detallen els meteoròlegs de Meteored.

L’oratge a València

Entre dimecres i dijous, s’espera que un tàlveg d’aire polar se situe sobre la península Ibèrica i que es produïsquen llavors diversos descendiments d’aire molt fred en altura (DANA). Aquest aire procedent del pol Nord es trobarà amb una massa d’aire carregada d’humitat que arriba a la costa valenciana espentada per la situació de l’anticicló sobre l’Europa central. La previsió és que la trobada de l’aire gèlid amb l’humit ocasione forts aiguats en tot l’entorn de València i la seua àrea marítima.

L’Aemet anuncia pluges en la capital del Túria a partir del dijous que s’intensificarien de cara al cap de setmana. No obstant això, Meteored insisteix que la situació està encara “una mica indefinida”. De fet, l’habitual és que la previsió de l’oratge es faça amb garanties per a un període màxim de tres dies; a partir d’aquest termini, el pronòstic es basa en models meteorològics que solen ser fiables però que poden canviar per l’arribada de noves variables.

Respecte a les temperatures, malgrat la baixada de les temperatures màximes a valors més propis de novembre, cal destacar que també s’anuncia una pujada de les marques mínimes, que ja no seran tan fredes com aquests últims dies. I és que aquestes últimes jornades ha brillat un sol esplèndid i l’oratge ens ha regalat temperatures primaverals que, a poqueta nit i quan s’amagava el sol, donaven pas a un ambient fred i carregat d’humitat. Una amplitud tèrmica i uns canvis de temperatura propis del temps en el qual estem, en plena època de refredats.