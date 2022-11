Sedaví lliura els premis a l’ús del valencià en el comerç local

La Sala d’Actes de l’Ajuntament de Sedaví va acollir el lliurament de premis a l’ús del valencià en el comerç local, una iniciativa a la qual es va adherir el consistori, a través de l’AFIC, que compta amb el patrocini de la Diputació de València.

La llista definitiva de premiats va ser: en la modalitat A – Imatge corporativa i marxandatge, primer premi per a María Mercedes López d’El mercat a granel, per la seua qualitat de retolació; segon premi per a Tintoreria Coma Nou, per la seua originalitat del marxandatge, i tercer premi per a Ángel Reinón, pel seu compromís amb el valencià.

En la modalitat B – Noves tecnologies, primer premi per a Jorge Cubells (Frutas Cubells), pel seu compromís amb l’atenció en valencià i experiència del negoci; segon premi per al Forn del Iaio Renovell, SL, pel seu compromís amb l’atenció en valencià, i tercer premi per a Montserrat Blanch (Acadèmia Piràmide), per tractar-se d’un negoci promotor de l’ensenyament en valencià.

Al lliurament de premis van assistir l’alcalde, José Francisco Cabanes, i l’agent de Foment de la Innovació Comercial, Paco Román. Els guardonats rebran els premis en metàl·lic en els pròxims dies.