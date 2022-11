València s’avança al port i aconsegueix la cessió de l’estació del Grau

L’Ajuntament de València ha guanyat la mà a l’Autoritat Portuària de València en aconseguir que l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif) li cedisca l’edifici de l’antiga estació del Grau, una joia del patrimoni ferroviari del front marítim. L’alcalde, Joan Ribó, va anunciar en el debat de l’Estat de la Ciutat que la terminal, considerada la més antiga d’Espanya, passarà a les mans de l’Ajuntament, que ja ha encarregat la redacció del projecte de rehabilitació per a convertir-la en un centre sociocultural. El projecte respon a la petició que van fer fa ja més d’un any els veïns de l’Associació Grau-Port, que es van mobilitzar contra el projecte de l’Autoritat Portuària de València de reconvertir l’estació en un alberg per a marins. “Li demanem a l’Ajuntament que reclamara l’estació i impedira que el port continue menjant el terreny als barris del Marítim”.

L’Ajuntament de València, segons el que han explicat fonts d’Alcaldia, ha tancat amb Adif la cessió anticipada de l’estació del Grau, un dels edificis inclosos en l’àmbit del futur PAI Grau i n’avançarà la rehabilitació sense esperar a la reformulació del planejament urbanístic, encarregat aquesta mateixa setmana a l’arquitecte José María Tomás. El desenvolupament del PAI del Grau pot demorar-se encara diversos mesos. L’arquitecte, adjudicatari juntament amb Typsa de la redacció del planejament del Grau en 2011, haurà ara d’ajustar el disseny del nou barri a les modificacions introduïdes per la Regidoria de Desenvolupament Urbà per a llevar asfalt (eliminar la prolongació de l’Albereda) i guanyar un gran delta verd, a més d’incloure la construcció d’un depòsit de tempestes, peça clau per a la renaturalització i la regeneració hidràulica de l’últim tram del riu, futur parc de desembocadura, i objecte ara d’un pla de renaturalització i un concurs d’idees internacional. L’encàrrec del nou planejament a José María Tomás és fruit d’un acord amb l’empresa municipal Aumsa, a la qual el despatx d’arquitectura i l’enginyeria van denunciar per no haver-los pagat la totalitat del disseny. Una vegada aprovat el nou disseny del Grau, Aumsa haurà d’encarregar la reparcel·lació dels terrenys, propietat en la seua major part d’Atitlan i el fons britànic Hayfin. Fonts d’Alcaldia van explicar que la rehabilitació de l’estació s’avançarà a tota la tramitació del pla urbanístic. Adif no ha posat objeccions al lliurament de la terminal a la ciutat, ja que no s’usa des dels anys 90. Els veïns valoren la gestió de l’Ajuntament, que suposarà per al barri del Grau-Port, deficitari en dotacions, tindre el primer centre sociocultural, que se situarà a més en una de les zones de més projecció del front marítim. L’estació del Grau se situa al carrer Enginyer Manuel Soto, davant del port de València. Es tracta d’un edifici protegit, inclòs des de 2003 en el Pla nacional de patrimoni industrial, la qual cosa no ha impedit la seua ruïna, espoli i deterioració. Es va construir en 1852 segons projecte de Jame Beatty i Domingo Cardenal. Va ser la tercera línia a posar-se en funcionament al país després de les de Barcelona, Mataró i Madrid-Aranjuez i l’única en peus.