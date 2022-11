La banca tomba una de cada deu peticions d'hipoteques a València

La banca està rebutjant una de cada deu sol·licituds d'hipoteca a València, segons el Col·legi d'Agents de la Propietat (API) de València. L'enduriment de les condicions de crèdit ha deixat fora del mercat immobiliari els perfils amb menor poder adquisitiu. «Són persones que treballen en l'hostaleria o en serveis de neteja i que tenen salaris d'entre 1.000 o 1.100 euros», adverteix Antonio Lorenzo, responsable a la Comunitat Valenciana i Murcia de Dcredit (grup financer de Red Piso).

Les entitats financeres estan restringint l'accés al crèdit pel rally de l'euríbor, que complica el pagament de la quota de la hipoteca. L'euríbor va tancar al desembre al -0,502 i des d'aquest moment no ha parat de pujar. A l'abril va entrar en positiu, el mes passat va arribar a 2,629 i divendres ja estava en el 2,794. "Els bancs ja no estan prestant els diners als perfils més baixos. Els funcionaris o les persones que cobren 3.000 euros al mes no tenen cap problema i a més disposen de capacitat d'estalvi. El canvi ha sigut gradual. Va començar al maig i a poc a poc s'ha anat tancant l'aixeta del finançament per als perfils amb treballs més inestables", subratlla Antonio Lorenzo.

Cristina Recasens, fundadora de Recasens Real Estate, confirma que aconseguir una hipoteca cada vegada és més complicat per a les famílies amb menor poder adquisitiu. «Els bancs han endurit molt les condicions. No accepten qualsevol perfil. Abans era molt més fàcil aconseguir un crèdit. En el mercat de luxe no passa, però sí en el dels perfils més baixos», assegura. Recasens afig que el mercat «està estrany perquè els compradors tarden més a decidir-se».

Els API adverteixen que els compradors més perjudicats són els que disposen de menys estalvis

12% de les operacions

El portaveu del Col·legi d'API de València, Vicente Díez, precisa que a la capital del Túria un 1 % de les operacions no passa el filtre dels bancs. La plataforma Idealista afig que en el conjunt de la Comunitat Valenciana la pujada de tipus ha expulsat del mercat de compra el 7,4 % de les famílies que fins ara sí que hi podia accedir. Idealista adverteix que si els tipus arriben al 5 %, un 20 % de les famílies valencianes no tindrà accés a la hipoteca. Vicente Díez explica que els més perjudicats són els que tenen menys estalvis. «Una parella amb dos salaris de 1.500 euros no tindrà problemes. Els bancs es fixen en l'estalvi aportat i en la taxa d'esforç financer. La gent amb poc estalvi que comprarà el seu primer habitatge ho té complicat», assegura el portaveu dels API.

Hipoteques a tipus variable

El comparador d'hipoteques iAhorro destaca que més que la restricció del crèdit, el que han detectat és l'interés dels bancs per col·locar als seus clients hipoteques variables per davant de fixes. «El problema és que els clients no volen contractar hipoteques a tipus variable per l'increment dels tipus. L'euríbor probablement estarà en el 4 % l'any que ve», assegura un portaveu de iAhorro.