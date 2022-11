Els empresaris de Morvedre analitzen els seus reptes a Sagunt

La XXI Trobada de l'Associació d'Empresaris del Camp de Morvedre (ASECAM) ha tornat a convertir el Centre Cultural Mario Monreal de Sagunt en l'epicentre del sector socioeconòmic i polític de la comarca, a més de donar veu a representants d'altres entitats de la Comunitat Valenciana i a diferents autoritats locals i autonòmiques.

L'objectiu és abordar els reptes de les empreses en aquests temps d'inflació i de guerra a Ucraïna.

Està prevista una taula redona amb el títol "La transformació de les empreses per als grans reptes digitals i ambientals", en la qual participaran Eva Rodríguez, integrant de la junta directiva d'AJEV i CEO de Soluciones Tecnológicas Vi2Web; Leonor Saiz, integrant del Comité de Relacions Externes d'EVAP i directora de Relacions Institucionals, Externes i Comunicació de Grupo de Empresas Martínez; Emi Boix, vicepresidenta d'IVEFA i CEO d'EMAC Grup, i Juan Arbona, integrant de la Comissió d'Indústria d'ASECAM i director de Fertiberia Sagunt; tots ells moderats per Cristina Lázaro, directora d'Expansió i Màrqueting en Lázaro.

A això li seguirà la conferència que impartirà David Cano, soci-director d'AFI Inversiones Globales SGIIC, que oferirà una visió geopolítica i econòmica actual i futura.

Finalment, està previst que hi intervinguen la presidenta d'Asecam, Cristina Plumed; l'alcalde, Darío Moreno, i la secretària autonòmica de Model Autonòmic i Financer, María José Mira, que parlarà sobre el futur desenvolupament de Parc Sagunt II; un assumpte que coneix bé per ser presidenta de la societat que promou el desenvolupament de tota aquesta zona, Espais Econòmics Empresarial, i que centra totes les mirades, ara que està en suspens la construcció de la gigafactoria de Volkswagen si l'Estat no augmenta les ajudes a la multinacional.