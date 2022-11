Més de 200 inversors esperen llicència per a hotels i allotjaments turístics a València

Promoure hotels i apartaments turístics no pareix la millor inversió a València. Així almenys ho evidencia l'existència de 202 sol·licituds d'ús hoteler que s'acumulen sense resoldre des de 2015 en la Regidoria d'Activitats de l'Ajuntament de València. La resposta escrita que el govern municipal ha facilitat al regidor de Ciutadans Narciso Estellés detalla el nombre de sol·licituds rebudes entre 2015 i juliol de 2022 per a l'obertura de nous hotels de luxe, hotels boutique, apartaments turístics o reformes d'instal·lacions ja existents, entre les quals es troba l'Expohotel, que està tancat des de fa dos anys, o l'hotel Sidi, que va sol·licitar en 2016 llicència per a renovar l'hotel situat en primera línia de platja del parc natural de la Devesa. La Regidoria d'Activitats ha caducat la llicència que tenia el Sidi amb la intenció que no puga tornar a funcionar i promoure'n l'enderrocament.

Els projectes de nous hotels a la capital s'eternitzen i alguns inversors desisteixen. Malgrat la demora d'anys que arrosseguen alguns projectes hotelers, les sol·licituds rebudes per a construir nous equipaments hotelers i allotjaments turístics han augmentat després de la pandèmia, igual que ha ocorregut amb les residències d'estudiants, que, tal com va publicar aquest diari, viuen un autèntic boom a la ciutat, amb 14 expedients d'hotels per a universitaris en tramitació. Entre 2021 i 2022 el Servei d'Activitats ha rebut mig centenar de sol·licituds. L'interés dels inversors pel Cabanyal queda patent en les noves sol·licituds de llicència, entre les quals està la que planteja en el número 61 del carrer Sant Pere, en plena zona zero dels enderrocaments de l'anterior pla de la prolongació de Blasco Ibáñez, l'empresa Bac Kabanyal per a la construcció d'un hotel apartament. El nou Pla especial del Cabanyal posa límit a aquest tipus de negocis a l'antic barri de pescadors, que només podran representar un 10 % per illa. El número 70 del passeig de Neptú també ha estat esperant des d'abans de la pandèmia, en concret des d'octubre de 2019, el vistiplau per a l'hotel de luxe del Grupo Recaba, amos del Club de Playa de la Marina, que ha denunciat en reiterades ocasions el retard en la concessió de la llicència.

Entre els hotels que esperen llicència es troba el que promou Euroinversiones 2000, l'empresa també promotora de l'hotel de l'antiga seu socialista del carrer Blanqueries, a l'antic edifici del Banc de València, a l'avinguda del Port 31, on projecta un nou establiment hoteler. La sol·licitud de canvi d'ús i llicència es va presentar el mes de juliol passat.

Una altra de les empreses que espera l'aprovació del projecte és Metrolevante, la mercantil que va comprar fa ja anys l'antic cinema Metropol, al carrer Hernán Cortés, que va sol·licitar la llicència de "rehabilitació per a ús hoteler" l'abril de 2020 i encara no l'ha rebuda. La compra del cinema, obra de Javier Goerlich, per 4,2 milions d'euros inclosa en els pressupostos participatius de la Generalitat ha sigut definitivament descartada i el cinema, que manca de protecció, serà objecte quan l'Ajuntament done llum verda al projecte derrocat. La protecció d'elements com la façana queda així en mans dels propietaris.

El centre històric de València, malgrat les restriccions al trànsit per la implantació de l'àrea de prioritat residencial, també és un dels punts d'interés per als inversors que han tornat a demanar llicències després de moratòria als hotels i apartaments turístics que el nou govern progressista va aplicar mentre es tramita el nou Pla especial de Ciutat Vella. El nou planejament també veta els apartaments turístics en la majoria dels barris del districte, però sí que permet la ubicació d'hotels en edificis històrics sense ús. Entre els nous hotels projectats està un quatre estreles previst al palau Centelles, al número 33 del senyorial carrer Cavallers, que va sol·licitar llicència el gener de 2021. Més temps en espera ha estat el promotor de l'hotel del palau dels Exarchs, amb vista a la remodelada plaça de Bruges, el projecte del qual està en tramitació des de 2017.

En relació a l'elevat nombre de llicències en tràmit a l'Ajuntament, la regidora d'Activitats va destacar que l'Ajuntament "treballa amb agilitat en multitud de llicències de tots els àmbits, com per exemple en les instal·lacions del nou recinte cobert per a esdeveniments València Arena, passant per nous hospitals, nous recintes culturals i, també, els hotels i les instal·lacions similars que sol·liciten instal·lar-se a la ciutat". Amb la reestructuració del servei, apunta Lucía Beamud, "hem aconseguit tramitar la gran part de llicències que tenia embossades el govern del PP alhora que tramitem les noves".

16 expedients resolts en cinc anys

Entre 2018 i 2022 el Servei d'Activitats ha donat llum verda a 16 establiments hotelers, entre altres un hotel d'Alta Hospitality en un solar (encara sense edificar) a Mariano Cuber 28. També s'han resolt les llicències d'hotels a Colón 2 cantonada amb Russafa 3, en plena milla d'or de la capital, que tampoc s'ha edificat. També s'ha aprovat un hotel a Pintor Sorolla 17 i un altre a Ferran el Catòlic 63, aquest pendent des de 2016 i gestionat per L&H, que va obrir fa només uns mesos.