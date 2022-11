Un mes encadenant números de descens

El València és el tercer pitjor equip de LaLiga en l'últim mes de campionat. La preocupant ratxa de 3 punts sobre 15 en les últimes cinc jornades tenen la culpa. Sona dur i possiblement és injust, però són números de descens. De fet, només hi ha dos equips amb pitjors registres: l'Elx i el Celta de Vigo. Gattuso en la banqueta i Meriton en els despatxos tenen molta faena en l'aturada de lliga del Mundial.

Cinc partits sense guanyar és molt de temps. Ahir es va complir exactament un mes de l'última victòria en LaLiga. Va ser el passat 7 d'octubre contra Osasuna al Sadar de Pamplona amb aquell 1-2 amb gols de Justin Kluivert i Mouctar Diakhaby. Des de llavors, tres empats (Elx, Sevilla i Real Sociedad) i dues derrotes (Mallorca i Barcelona). Només 3 punts de 15 possibles. Un bagatge massa pobre i insuficient per a aspirar a alguna cosa més que la zona Meriton aquesta temporada. Els 3 punts del València contrasten amb els 10 que ha aconseguit Osasuna en l'últim mes de competició o els 9 del Valladolid. L'un i l'altre són el tercer i quart millor equip de LaLiga en les últimes cinc jornades. Té mèrit. Per damunt del València també hi ha altres equips en teoria d'inferior nivell com el Rayo Vallecano (8), Mallorca (7), Getafe (7), Girona (6), Espanyol (6), Almeria (6) i Cadis (6). Fins i tot aquest Sevilla vingut a menys ha sumat més punts (5) que el València. Per darrere de l'equip de Gattuso només està l'Elx (2 de 15) amb dos entrenadors ja pel camí (Francisco i Jorge Almirón) i el Celta (1 de 15) de Carlos Carvalhal i el destituït Eduardo Coudet.