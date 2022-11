Picassent augmenta en 20 places el servei «Menjar a Casa»

L'Ajuntament de Picassent ha tret a licitació i ha fet la contractació del servei municipal «Menjar a Casa», un programa d'atenció primària bàsica que garanteix una alimentació equilibrada i saludable a persones majors en situació de dependència o de vulnerabilitat. Fins al mes de juny, aquest servei era oferit per la Generalitat, però a partir de l'1 de juliol va començar a prestar-se a través dels Serveis Socials Municipals.

El servei està dirigit bàsicament a persones majors de 65 anys en situació de dependència i haurà de comptar amb l'informe favorable de l'equip dels Serveis Socials. En aquest s'ofereix el lliurament a domicili d'un menú complet, dos plats i postres, i garanteix una dieta variada i saludable adequada a cada persona usuària.

Amb el nou contracte s'han augmentat les places diàries que es beneficien d'aquest servei passant de 10 a 20. A més, d'entre les obligacions de l'empresa adjudicatària està la de comprovar que totes les persones usuàries disposen de microones i frigorífic adequat, en cas contrari, serà l'empresa l'encarregada de posar-los a la seua disposició.

El cost d'aquest servei, que ascendeix a més de 45.000 €, està assumit per cadascuna de les persones beneficiàries que pagaran un 34 %, aproximadament 2,5 euros, i la part restant serà a càrrec de l'Ajuntament i de la Generalitat Valenciana a través d'una subvenció dins del contracte programa que té subscrit amb el consistori.

El regidor de l'Àrea de Benestar Social i Majors, Carles Silla, apunta que «aquest projecte té com a objectiu garantir una alimentació sana i equilibrada per a les persones majors, però també pretén afavorir l'autonomia personal, per a possibilitar l'estada a casa i evitar així l'ingrés prematur en una residència».