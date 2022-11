Rússia i els EUA preparen una ronda de consultes sobre els seus arsenals nuclears

Rússia i els Estats Units celebraran prompte converses sobre els seus respectius arsenals nuclears estratègics, van informar aquest dimarts els diaris russos Kommersant i Izvestia.

"Moscou i Washington debaten la possibilitat de celebrar en les pròximes setmanes consultes de la seua comissió bilateral d'armament ofensiu estratègic", va escriure Kommersant. Aquesta reunió seria la primera presencial en un any.

Segons fonts del rotatiu, la reunió sobre els arsenals estratègics, la primera des de l'atac militar de Rússia a Ucraïna, tindria lloc en algun país d'Orient Mitjà. Anteriorment aquestes trobades se celebraven a Ginebra. Kommersat estima que la reunió podria produir-se "a la fi de novembre o començaments de desembre".

Converses en marxa

També el periòdic Izvestia escriu hui que "si Washington no hi posa obstacles, la reunió per a la represa de les inspeccions en el marc del Tractat de Reducció d'Armes Estratègiques podria tindre lloc en breu".

Aquesta publicació de la premsa russa es produeix després que el Washington Post revelara que estan en marxa converses d'alt nivell entre assessors de seguretat nacional de Rússia i els EUA per a reduir tensions entre els dos països, especialment relacionades amb l'ús d'armes nuclears. El diari estatunidenc va revelar dilluns passat que l'assessor cap de Seguretat Nacional de Joe Biden, Jake Sullivan, ha conversat de manera puntual aquests últims mesos amb el secretari del Consell de Seguretat rus, Nikolái Patrúshev, i un ajudant de Vladímir Putin per a la política exterior del Kremlin, Yuri Ushakov.

Segons les fonts esmentades pel periòdic, l'objectiu no ha sigut negociar la pau a Ucraïna, sinó evitar una escalada militar major entre els dos països. Sullivan va confirmar dilluns a la nit que aquests contactes existeixen. Per la seua, banda, la portaveu del Ministeri d'Exteriors rus, María Zakhàrova, ha assegurat aquest dimarts que Moscou manté "contactes puntuals" amb Washington sobre assumptes "que ho requereixen". "Estem oberts per al diàleg sobre qüestions d'interés mutu", va dir, citada per l'agència TASS.