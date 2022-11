El viatge inaugural d'Iryo serà el 21 de novembre entre Madrid i València

Iryo, operador privat espanyol d'alta velocitat participat pels socis d'Air Nostrum, Globalvia i Trenitalia, celebrarà el seu primer viatge inaugural dilluns que ve 21 de novembre, quatre dies abans de l'arrancada de les seues operacions comercials, entre les ciutats de Madrid i València.

Aquest viatge serà la posada de llarg de la companyia, amb la participació d'una nodrida representació institucional acompanyada de membres del teixit empresarial espanyol i els presidents dels tres socis que componen l'accionariat.

Per a Carlos Bertomeu, president d'Iryo, "és una gran satisfacció mostrar amb aquest primer viatge inaugural a València el nou estàndard d'alta velocitat avantguardista, sostenible i amb servei prèmium gràcies a trens d'última generació".

"Aquest és el començament d'una nova manera d'entendre la mobilitat al nostre país amb una ferma aposta per la personalització, la flexibilitat i la concepció integral. En el pla personal, com a valencià que soc, em fa una especial il·lusió que el nostre primer viatge amb passatgers es faça amb València com a ciutat de destinació", assevera el també president d'Air Nostrum.

Després d'aquest viatge, Iryo iniciarà les seues operacions comercials el 25 de novembre, oferint serveis d'alta velocitat que connectaran Madrid, Saragossa i Barcelona. Unes setmanes després, el 16 de desembre, arribarà a València i Conca.

Ja en 2023, el 31 de març es posaran en marxa les connexions amb Sevilla, Màlaga, Antequera i Córdoba. Finalment, el 2 de juny arribarà a Alacant i Albacete.

Bitllets flexibles des de 18 euros

Els bitllets per a totes les seues destinacions estan a la venda des de 18 euros per a tot 2023, amb la intenció que els viatgers puguen explorar totes les possibilitats disponibles i organitzar-se amb antelació. A més, Iryo assegura que és l'únic operador ferroviari que oferirà bitllets flexibles sense tarifes restrictives i oberts a tota mena de canvis.

La companyia ha dissenyat quatre classes de confort en els seus trens Frecciarossa (Infinita, Singular Only YOU, Singular i Inicial), de les quals tres estan orientades al viatger de negocis. Totes compten amb reposabraços individuals equipats amb endolls USB i estàndard i accés a wifi gratuït amb possibilitat de connexió 5G.

També brindarà una oferta gastronòmica sota una marca pròpia creada per als seus viatgers (Haizea), amb varietat de menús a bord preparats en el moment, des del desdejuni fins al sopar. Comptarà amb elaboracions de producte de temporada, opcions saludables, primeres marques de begudes i carta de vins seleccionada que anirà canviant en col·laboració amb denominacions d'origen espanyoles.

Paral·lelament, Iryo ressalta la seua aposta per la mobilitat integrada en comptar amb grans acords amb companyies del sector turístic i transport per a oferir bitllets i experiències de viatge combinades. A les ciutats on opera ofereix de manera gratuïta accés als trens de Rodalia amb els seus bitllets.

Posa a la disposició dels seus clients el codi compartit amb Air Europa, pel qual l'usuari podrà accedir a combinacions de tren i avió, i ha tancat acords amb companyies globals: el primer amb Amadeus, perquè el seu producte es distribuïsca mundialment, i el segon amb IATA, organització en què s'ha integrat com a membre de ple dret.

A més, l'aplicació de mobilitat Imbric oferirà el transport de "primera i última milla" amb serveis de taxi i altres mitjans de transport públic.