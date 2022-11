Una empresa recorre el milionari contracte del fem després de la "repesca" d'Agricultors de la Vega (SAV)

El contracte de recollida del fem i neteja de València, amb 1.325 milions d'euros en joc, torna a encallar. Técnicas i Tratamientos Medioambientales (Tecma), una de les licitadores del contracte que es presenta en UTE amb Valoriza Servicios Medioambientales al lot 3 (Marítim i Quatre Carreres), ha interposat un recurs especial davant el Tribunal Administratiu de Recursos Contractuals contra el nou període de sis dies per a la presentació d'ofertes que va decretar el regidor d'Ecologia Urbana, Sergi Campillo, el passat de 26 d'octubre, i que ha brindat a la Societat Agricultors de la Vega (SAV), que havia quedat exclosa del contracte per un error en la presentació de la documentació, tornar a entrar en la licitació.

Tecma ha recorregut perquè el termini de "gràcia" obert per Campillo per a optar al "contracte del segle", en atenció a un dictamen no vinculant del Consell Jurídic Consultiu (CJC) i en contra del criteri dels tècnics municipals, ha permés l'entrada de "tercers" que no van passar la fase inicial de licitació, en clara al·lusió a l'exclosa SAV. Agricultors de la Vega és única licitadora "nova" que s'ha presentat en el termini "extra" per a la presentació d'ofertes. Precisament ahir es van obrir els sobres amb la documentació administrativa de les empreses que opten al contracte, que són les mateixes que es van presentar el febrer passat. És a dir, FCC, Fovasa i SAV (que opten als lots 1, 2 i 3), l'UTE formada per Precero(abans Cespa)-Urbaser i Tecma-Valoriza, que opten només al lot 3. També opta al contracte del lot 4 de neteja de pintades i grafits la mateixa empresa que hi va concórrer al febrer, la Compañía Especial de Empleo e Integración.

Tecma recorre així el nou període de presentació d'ofertes, contra el qual van al·legar en el seu moment. L'empresa, que demana la suspensió del procés de licitació, recorre a més el termini per a presentar ofertes, que va acabar el passat 6 de novembre, reclamant un termini més ampli per a poder ajustar la seua oferta a la modificació introduïda en els plecs en compliment del dictamen de 5 d'octubre del Consell Jurídic Consultiu (CJC) que dona la raó a SAV considerant, en contra del criteri del Servei de Gestió Sostenible de l'Ajuntament, que la resposta donada pels tècnics de l'Ajuntament sobre la flexibilitat del pressupost de neteja suposa una modificació substancial del contracte i obliga a retrotraure la licitació al moment de la presentació d'ofertes. Tecma entén que el període per a presentar les propostes econòmiques ha de ser el previst en la Llei de contractes, això és 40 dies, mentre que l'Ajuntament considera que és suficient amb termini complementari de sis dies.

El regidor d'Ecologia Urbana, Sergi Campillo, assegura que aquest nou recurs contra el contracte del fem i la neteja no afectarà el servei que es continua prestant en les mateixes condicions que fins ara, malgrat que el contracte estiga caducat des de fa més d'un any. El servei estarà prorrogat fins que s'adjudique el nou, assegura Campillo, que sí que lamenta el retard en la renovació del contracte perquè inclou moltes millores que no es podran veure de moment.

El nou contracte de neteja viària i recollida de residus manté la divisió en tres zones (lots) de l'actual contracte que es va adjudicar per 900 milions el maig de 2005 a tres empreses: la Societat Agricultors de la Vega (SAV), que es va quedar el primer lot (zona nord); FCC, que es va fer amb la zona sud de la ciutat, i l'UTE Secopsa-Nagarés, que es va adjudicar la tercera zona (Quatre Carreres i el Marítim).

El nou contracte de neteja i recollida del fem de València es va licitar el desembre de 2021 amb un pressupost de 1.325 milions d'euros per als pròxims 15 anys. El plec de condicions d'aquest contracte s'ha qualificat de «contracte del segle» per ser, després de l'aigua, el de major pressupost de la ciutat, i inclou millores quant a modernització de la flota i nous serveis com el de neteja de pintades, que constitueix un quart lot amb un milió d'euros de pressupost. La presentació d'ofertes va acabar el febrer de 2022, però els recursos interposats per SAV l'han bloquejat durant mesos.