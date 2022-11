"Estem molt contents que Volkswagen confirme la seua inversió en Sagunt"

"És una grandíssima notícia. Estem molt contents que Volkswagen demostre la confiança que té en Sagunt i confirme la seua inversió". Així s'ha pronunciat l'alcalde de Sagunt, Darío Moreno, després de fer-se oficial la instal·lació de la gigafactoria, que comportarà una inversió de 3.500 milions d'euros i la creació de 15.000 llocs de treball.

Després que la multinacional alemanya haguera condicionat la seua inversió a les ajudes del PERTE, l'alcalde ressaltava l'acord finalment aconseguit amb les administracions i que, en tot aquest temps d'incertesa, no s'ha deixat de treballar en el projecte. "Hem continuat treballant dia a dia com si ja tinguérem el sí de la multinacional, per a poder generar una confiança mútua, un clima propici perquè es produïra la inversió".

El socialista admet que "ara per descomptat tenim un gran repte davant, sobretot aconseguir que aquesta inversió es materialitze en el menor temps possible, però també que obtinguem totes les sinergies possibles amb les empreses que ja estan assentades en el nostre territori i amb la societat en general, i també, per descomptat, dimensionar les infraestructures que seran necessàries, tant infraestructures de comunicació com educatives... En fi, hi ha molts reptes que tenim per davant, però hui és un bon dia, és un dia d'alegria per a la nostra ciutat, i continuarem treballant en aquesta mateixa línia assegurant el futur i l'ocupació".