La Policia Nacional de València ha denunciat per desobediència una periodista de la secció de Tribunals d'À Punt quan intentava cobrir un desnonament al barri d'Orriols. El desnonament, que ha comptat amb un fort dispositiu policial amb més d'una desena d'antidisturbis de la UIP (Unitat d'Intervenció Policial), estava programat per a les 8 del matí i s'ha acabat executant a les 10.

A més, la Policia Nacional ha identificat tant la periodista d'À Punt com el periodista de Levante-EMV que també estava cobrint el succés. Els dos periodistes han reclamat poder travessar el carrer per a tindre visió del que ocorria a la porta de l'habitatge, però la policia, que ha col·locat els activistes en un lloc sense visibilitat del que succeïa, s'hi ha negat.

Un dels agents de la UIP ha arribat a etzibar als periodistes, i davant les queixes també dels activistes, que "posarem els periodistes on nosaltres vulguem", davant les protestes dels reporters presents, que no han pogut veure com s'ha acabat executant el desallotjament, i, per tant, se'ls ha impedit fer el seu treball amb normalitat.

La Policia Nacional acusa la periodista d'À Punt "d'alteració a l'ordre públic, provocació a les masses" i de no entregar el DNI les quatre vegades que li l'han demanat, encara que ella ha insistit que no el portava. La periodista ha entregat el seu carnet de la Unió de Periodistes i el de la televisió autonòmica que, denuncia, la policia no li ha retornat.

Els agents del dispositiu policial han identificat tots i cadascun dels presents (activistes i periodistes), i diverses persones denuncien que alguns agents els han exigit mirar els seus telèfons mòbils després de gravar el que succeïa durant el desnonament. Cap d'ells ho ha fet.

La Unió de Periodistes s'ha pronunciat en xarxes socials i ha rebutjat l'actuació policial "contra un equip d'À Punt i altres companys mentre informaven d'un desnonament a València". A més, el sindicat ha "exigit a la Delegació del Govern de la Comunitat Valenciana explicacions", a més de recordar que "el dret a la informació està emparat per la Constitució".