Alerta groga a València per l'arribada d'una nova DANA que deixarà pluges molt fortes

L'oratge a València està a punt de canviar amb l'arribada d'una nova DANA que deixarà pluges "molt fortes acompanyades de tempestes" a la Comunitat Valenciana, tal com adverteix el pronòstic elaborat per l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet). El front atlàntic que hui dimecres 9 de novembre està ja travessant la península Ibèrica deixarà probablement algunes precipitacions aquesta vesprada o nit a València, encara que el pitjor s'espera per als pròxims dies.

De moment, demà dijous l'Aemet ja ha activat l'alerta groga per fortes pluges en el litoral sud de València, on avisa que podrien registrar-se precipitacions de més de 30 litres per metre quadrat en una hora i que "les arruixades podrien anar acompanyades de tempesta i, puntualment, arribar a intensitats de fins a 40 l/m² per hora".

Segons la previsió de l'oratge a València de l'Aemet, la situació afectarà "principalment les comarques de la Safor i la Marina Alta". L'alerta groga de dijous es posarà en marxa a les 10.00 del matí i finalitzarà a mitjanit.

Aquestes pluges estaran ocasionades no pel front que creua la península Ibèrica hui dimecres, sinó per la formació d'una nova DANA en el sud-est espanyol que afectarà fonamentalment la Comunitat Valenciana, Múrcia i les Illes Balears. Amb aquesta nova DANA, a més, arribarà una baixada significativa de les temperatures, que ja romandran instal·lades en valors més propis de l'època i que marcarà valors tèrmics màxims que no superaran els 20 graus en molts punts.

Quan plourà més?

Però el pitjor, en principi, arribarà divendres, 11 de novembre, quan les precipitacions s'estendran a tota la província de València. Per a aquesta jornada, l'Agència Estatal de Meteorologia ha estés l'alerta groga a tot el litoral, on adverteix que poden registrar-se pluges de més de 40 litres per metre quadrat en una hora i deixar acumulats de més de 60 l/m² en dotze hores.

Les arruixades, que poden ser "localment fortes", arribarien acompanyades de tempestes. De fet, també s'ha fixat ja l'alerta groga per tempestes en tota la costa de València. La preemergència entrarà en vigor a mitjanit i es prolongarà durant tot el divendres.