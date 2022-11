Brussel·les relaxa les seues regles fiscals per la via asimètrica que defensa la Generalitat

Brussel·les tindrà en compte les particularitats de cada país a l'hora d'exigir estabilitat fiscal als estats a partir de 2024, quan tornaran a estar vigents les regles de despesa suspeses des de la pandèmia per a permetre als governs poder fer front a l'emergència sanitària, social i econòmica. La Comissió Europea ha presentat aquest dimecres la seua proposta d'ajust per als pròxims quatre anys, en la qual preveu donar més flexibilitat als Vint-i-set per a reduir els seus nivells de deute i dèficit públics a canvi d'endurir les sancions, fins ara inexistents en la pràctica, als que no complisquen amb aquests objectius més realistes.

Encara que puga sonar llunyà, tot el que es decideix en els despatxos de la UE té repercussions nacionals i al seu torn autonòmiques. De fet, podria obrir la porta al fet que el Govern atenguera una de les propostes per la qual més ha barallat la Generalitat per a pal·liar el seu infrafinançament i consegüent endeutament per aquesta falta de recursos: l'establiment d'objectius de dèficit asimètrics per a cada comunitat autònoma. Això és el que ha fet ara la UE, que relaxarà les seues normes fiscals seguint la tesi valenciana de fer anàlisis individualitzades. Brussel·les ho farà per països i el Consell demana fer-ho dins d'Espanya, però la idea de fons és la mateixa: evitar fixar patrons únics que facen inviable el compliment de les normes a aquells territoris (siguen països o autonomies) que estan més allunyats dels objectius fixats. Aquest és el cas en el qual es troba la Comunitat Valenciana a escala nacional, ja que el Govern imposa a totes les autonomies el mateix objectiu de dèficit, sense tindre en compte la capacitat de finançament de cada autonomia ni l'unflat volum de deute que provoca aquesta escassetat de recursos arribats de l'Estat. D'aquesta manera, la Generalitat tancarà 2022 amb un dèficit del 2,6 % quan la referència fixada pel Govern és del 0,6 % i la mitjana estatal, de l'1 %, segons les previsions de l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (Airef). Una situació que no millorarà en 2023, quan l'Airef preveu que el dèficit valencià triplique la recomanació de Moncloa (1 % davant del 0,3 %).