La crema de la palla de l'arròs produeix diverses columnes de fum a València

La crema de la palla de l'arròs ha produït diverses columnes de fum a València en el matí d'aquest dimecres, encara que és una pràctica que està prohibida com a norma general per part de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. Això sí, amb excepcions per motius fitosanitaris per la possible proliferació de fongs, encara que sempre amb autorització prèvia.

Com es recordarà, el nou Pla de gestió del residu aprovat fa uns mesos recull la prohibició de cremar la palla de l'arròs i obliga a retirar o fanguejar 43.000 tones de restes aquesta temporada. El document es va aprovar amb el consens dels sindicats agraris i els col·lectius que conformen la Junta Rectora de l'Albufera. Les restes que es retiren es destinaran per a la seua revaloració posterior. Les que no, es fanguejaran o trituraran, en funció del punt del Parc Natural de l’Albufera on es troben els camps. L'anterior Pla de gestió del residu agrícola, desenvolupat entre 2017 i 2021, ha arribat a la fi amb una divisió de l'arrossar que passa de dos a tres noves zones segons les característiques orogràfiques i la dificultat d'alguns tancats per a l'accés de maquinària pesant. Fa dos dies, l'Associació Valenciana d'Agricultors (AVA-ASAJA) ha advertit en un comunicat del "greu problema mediambiental" que pot produir-se al Parc Natural de l'Albufera "a conseqüència del retard burocràtic sostingut per la Conselleria d'Agricultura i els ajuntaments a l'hora de concedir els permisos, per motius fitosanitaris, per a cremar la palla de l'arròs depositada en els camps després de la sega". Temor a les aigües negres El pitjor temor, sempre, és que hi haja episodis d'anòxia. Una situació que pot donar-se si la palla es queda abandonada en els camps i hi ha fortes pluges amb temperatures altes a posteriori. La podridura de les restes pot provocar aigües negres que acaben arribant al llac amb la conseqüent mortaldat de peixos per falta d'oxigen, cosa que ja va ocórrer fa un parell d'anys.