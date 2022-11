El turmell de Cavani, a debat

Edinson Cavani serà de nou baixa per lesió, no estarà present contra el Betis aquesta nit i ja no jugarà amb el València fins a la tornada del Mundial de Qatar. No ha remés la unflor del seu turmell i no es prendran riscos, amb el Mundial molt a prop, en el qual presumiblement serà convocat per l'Uruguai. Les cartes estaven marcades des de l'arribada de l'astre celeste, en ser coneixedor el València tant de les molèsties que arrossegava de la temporada anterior com del temps d'inactivitat després d'entrenar-se en solitari tot l'estiu i de l'objectiu d'arribar a temps a la fase final mundialista. Mentrestant, Edi ha complit amb 4 gols i 1 assistència en 7 partits, només un complet. El debat es prolonga si, arribant tan just a Qatar, l'atacant s'exposa amb la seua selecció a una lesió major.

De tot això va parlar Gennaro Gattuso, un dels grans valedors del fitxatge de l'experimentat jugador, de 35 anys, L'entrenador calabrés va bandejar una idea, que Cavani s'haja reservat en els últims partits per a no arriscar el seu passaport al Mundial. «Edi en aquests últims cinc o sis dies ha fet de tot per a poder jugar, però el turmell està molt unflat i té dolor. Ha mostrat una gran disponibilitat, però no pot entrenar-se», va assenyalar en la roda de premsa abans del partit, en la qual va assegurar que més enllà d'aquell dolor, l'articulació «està millor que quan va fitxar» aquest passat estiu.

«L'última ressonància li la van fer fa unes setmanes i el turmell està millor que quan va vindre, però quan el colpegen li molesta. Però està millor que quan el vam fitxar. Ha de treballar, però a ell li agrada. No estic pensant en tot el negatiu, espere que jugue un gran Mundial i que no li moleste el turmell», hi va afegir.

Gattuso va destacar la implicació de Cavani en un fet, quan es va punxar en la zona afectada per a infiltrar-se. El tècnic va voler desmarcar-se de la conveniència que siga, o no, convocat per al Mundial. Això és qüestió del seleccionador uruguaià, el davanter exvalencianista Diego Alonso. «És una valoració que ha de fer la seua selecció, jo no ho he parlat amb el nostre cos mèdic», va apuntar.

Relatiu també al Mundial, Gattuso no va entrar en el debat de la idoneïtat de celebrar un mundial en una dictadura encoberta que incompleix els drets humans com Qatar. «No tinc la capacitat. Si és millor o no jugar allí, la FIFA ho ha decidit i he de respectar-ho», va destacar. Però sí que va insistir en el problema que suposa per a les competicions parar un mes i mig per aquesta cita a hores d'ara de la temporada. «Pense que els problemes començaran després del Mundial», va afirmar.