Una vaga per la pujada dels salaris paralitza el metro a París

La circulació del metro de París pràcticament interrompuda. El funcionament dels transports metropolitans de la capital francesa s'ha vist molt afectat aquest dijous per una vaga molt concorreguda. Només dues línies de metro (les que disposen d'un pilot robotitzat) funcionen amb normalitat, mentre que en cinc, d'un total de 16, no hi circula cap vagó i la resta únicament en les hores punta, amb importants retards. Amb aquesta aturada laboral, amb el suport de tots els sindicats, els treballadors de l'RATP exigeixen pujades salarials davant la inflació i millores de les condicions de treball.

La vaga va afectar de manera més que considerable la mobilitat a París, una ciutat que acull cada dia milions de treballadors de la seua perifèria. Aquest matí es van formar embossos en uns 334 quilòmetres a la regió parisenca, mentre que en un dia normal sol haver-n'hi en 200 quilòmetres. També hi va haver una gran concentració de passatgers i vagons saturats en aquelles línies de metro o trens de proximitat que funcionaven, encara que amb menor freqüència.

"Només hem tingut un augment del sou de l'1,1 % en tot l'any malgrat una forta inflació", va dir per a justificar aquesta mobilització Vincent Gautheron, secretari de la CGT —segon sindicat més important de França— en l'RATP, el nou president de la qual és l'exprimer ministre Jean Castex. “Estem preparats, estem preparats per a això”, va respondre Arole Lamasse, secretari general d'UNSA entre els treballadors dels transports parisencs, després de ser preguntat sobre la possibilitat que aquesta aturada d'un dia desemboque en una d'indefinida. Aquest dijous hi havia un cert sentiment de déjà-vu a París. La mobilització dels empleats de l'RATP ja havia sigut la punta de llança de les multitudinàries protestes contra la reforma de les pensions a la fi de 2019.

Seguiment menor en els altres sectors

Aprofitant aquesta vaga dels conductors de metro i autobusos, la CGT va convocar per a aquest dijous una jornada de protestes i vagues sectorials en el conjunt del país. No obstant això, el seguiment en els altres sectors va resultar molt menor. Per exemple, la circulació de trens quasi no es va veure alterada.

"Els salaris es guanyen cada mes, representen cotitzacions socials. Les primes només són un glop d'una vegada", va declarar Philippe Martinez, secretari general de la CGT, respecte a la política del govern d'Emmanuel Macron, que, en lloc d'incentivar les pujades de sou, promou la concessió de primes lliures d'impostos per part de les empreses, encara que la majoria ni tan sols donen aquestes primes.

Representa la quarta jornada de protestes nacionals dels sindicats des de la rentrée al setembre. El 18 d'octubre, unes 300.000 persones, segons els sindicats, es van mobilitzar en el conjunt de França. Uns nivells de mobilització molt inferiors al més d'un milió de persones que van traure al carrer a la fi de 2019, encara que va ser una de les manifestacions sindicals més importants al país veí des de la pandèmia. Malgrat una inflació del 7,1 % —i del 9,9 % en el cas dels aliments—, els sindicats no aconsegueixen impulsar protestes multitudinàries a França.