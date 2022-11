València modernitzarà la seua ordenança per a millorar l'administració electrònica

El regidor d'Agenda Digital, Pere Fuset, ha avançat hui que l'Ajuntament de València ha iniciat ja el procés de modernització de l'Ordenança de l'Administració Electrònica vigent des de fa 10 anys. Fuset ha explicat que la modificació de l'actual ordenança, aprovada en 2012, parteix de l'actualització de les referències normatives en què es basava i buscarà també “plasmar normativament la realitat d'un ajuntament referència en administració electrònica, com demostra l'últim estudi comparatiu de la consultora EY que presentava València com a l'administració local més madura en transformació digital d'Espanya”.

Així, segons ha avançat el regidor, la nova ordenança -inspirada en el treball de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP)- recollirà canvis normatius com la Llei 39/2015 d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 40/2015 d'1 d'octubre de règim jurídic del sector públic, així com les seues normatives de desplegament. D'igual manera, es tindrà en compte l'experiència ja consolidada amb la plataforma integrada d'administració electrònica (PIAE) de l'Ajuntament de València i “l'èxit d'una seu electrònica que és la finestreta de tramitació majoritària per a la ciutadania en superar ja les instàncies electròniques a les tradicionals en paper”.

La nova ordenança "recollirà el canvi cultural en la societat"

Fuset ha expressat que la nova ordenança, "sense deixar arrere ningú, recollirà el canvi cultural en la societat respecte a l'ús de dispositius i mitjans electrònics”. I hi ha afegit que es tindrà en compte la maduresa interna en l'ús de l'administració electrònica, “preveient que davant nous canvis en normatives, procediments o en els mateixos processos de contractació, subvencions, etc., s'implante una cultura de reducció de càrregues administratives i de simplificació dels procediments, per a buscar major agilitat i posar-ho més fàcil a la ciutadania”.