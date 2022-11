Volkswagen tira avant la gigafactoria de Sagunt després d'aconseguir 200 milions de diners públics

Volkswagen va confirmar ahir que tira avant la gigafactoria de Sagunt després d'arribar a un acord amb el Govern pel qual rebrà 200 milions de diners públics per a la planta valenciana, segons van confirmar a Levante-EMV fonts ben informades. El grup alemany va comunicar a l'Administració el seu compromís d'invertir 3.000 milions d'euros en la gigafactoria de Sagunt a canvi d'una espenta pública de 200 milions. Al final, l'empresa rebrà per a la megaplanta valenciana més de 100 milions d'euros del PERTE del Vehicle Elèctric i Connectat (VEC) i la resta amb altres recursos de l'Estat i de la Generalitat. A canvi, la companyia cometrà la inversió industrial més important dels últims 50 anys a la Comunitat Valenciana i generarà 15.000 llocs de treball (3.000 directes i 12.000 indirectes).

Confirmació oficial

La firma alemanya va anunciar a primera hora del matí d'ahir que, junt amb els seus socis industrials, invertirà 10.000 milions d'euros en la gigafactoria valenciana i en l'electrificació de les seues plantes de Landaben (Navarra) i Martorell (Barcelona). "Hui és un dia històric per a tots nosaltres. Fem un pas estratègic. Seat SA, el Grup Volkswagen, Power Co i les empreses del projecte Futures Fast Forward hem acceptat la resolució del PERTE VEC i conjuntament invertirem 10.000 milions a Espanya", va destacar el CEO de Seat, Wayne Griffiths. “És un primer pas i, ara, continuarem buscant solucions per a desenvolupar el nostre ambiciós pla d'electrificació: SEAT S.A. està liderant, des d'Espanya, el desenvolupament dels cotxes de la plataforma Small BEV per al grup Volkswagen. Aquest projecte democratitzarà l'accés a la mobilitat sostenible a Europa (per abaixar el cost dels vehicles) amb cotxes elèctrics made in Spain", hi va afegir el directiu.

La multinacional va destacar que el seu pla d'electrificació suposarà un abans i un després en la indústria automobilística del sud d'Europa. “Aquest pla impulsarà la transformació de la nostra indústria i ajudarà a crear milers de nous llocs de treball i a mantindre la competitivitat del país”, va subratllar Griffiths.

L'estira-i-arronsa en els últims dies ha estat al voltant dels 230 milions per al projecte de la multinacional

El grup Volkswagen i el Govern han estat treballant amb intensitat des de finals d'octubre per a desbloquejar el projecte després de l'amenaça inicial de la multinacional alemanya de desistir de la gigafactoria. L'estira-i-arronsa en els últims dies ha estat al voltant dels 230 milions per al projecte de la multinacional, com ahir va avançar aquest periòdic. Aquests més de 230 milions d'euros de fons públics se sumen als 397 milions que la multinacional alemanya rebrà del PERTE del Vehicle Elèctric i Connectat. En el cas de la planta valenciana, faltaven per completar entre 95 i 110 milions d'euros i, finalment, el Govern se'n farà càrrec a través d'ajudes públiques al marge del PERTE.

La intenció de l'empresa és començar amb les obres de la gigafactoria en el primer trimestre de 2023. En els pròxims cinc dies hàbils ha de depositar avals per valor de 357 milions d'euros per a rebre abans que acabe l'any els 397 milions d'euros que ha obtingut amb el PERTE VEC.

La primera decisió del Consell després de conéixer la confirmació de Volkswagen va ser anunciar que hui es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana un instrument que permetrà agilitar encara més els terminis. Un portaveu de l'empresa va subratllar que el seu objectiu és produir de manera industrial les bateries en 2026. Les bateries de Sagunt equiparan tres models de la companyia alemanya.

Notícia "extraordinària"

El president del Govern, Pedro Sánchez, va subratllar que la decisió de Volkswagen és una notícia "extraordinària" que demostra la potencialitat d'Espanya. La ministra d'Indústria, Reyes Maroto, va destacar que el compromís de l'empresa alemanya i de la resta de firmes que han concorregut al PERTE permetrà desenvolupar "amb garanties" el projecte que Espanya es convertisca en "un hub d'electromobilitat a Europa".