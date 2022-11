Així està la classificació de LaLiga després de la jornada 14

LaLiga s’acomiada fins a finals de desembre amb la classificació candent. Després d’una interessant jornada entre setmana, l’FC Barcelona continua com a líder gràcies al seu triomf, amb molt de sofriment, al Sadar, contra un Osasuna que no va poder amb els homes de Xavi Hernández malgrat l’expulsió de Lewandowski en el primer temps. El Reial Madrid tampoc va fallar contra el Cadis en un Bernabéu a mig gas i amb els blancs amb el cap a Qatar.

Completen la zona de Lliga de Campions els dos equips bascos: Reial Societat i Athletic Club, que signen una gran primera part de la temporada, ocupen la tercera i quarta plaça gràcies als seus últims triomfs contra Sevilla i Valladolid. En llocs que donen dret a jugar la Lliga Europa es queden dos equips que se’n van a la parada després de dues derrotes: Atlètic de Madrid i Betis.

Per baix, les coses segueixen molt igualades. Espanyol i Celta se salven de la crema per tot just un punt. Els gallecs es queden en zona de salvació gràcies a l’empat que van obtindre a Vallecas. Més difícils tenen les coses Sevilla, Cadis i Elx. Els de Sampaoli no alcen el cap i el tècnic argentí té molta faena al davant en el temps que dure el Mundial de Qatar. Pitjor futur s’augura per a l’Elx, que és cuer amb només quatre punts i encara no sap el que és guanyar aquesta temporada.