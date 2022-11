L’APV assegura els seus béns al port de Sagunt per 21 milions d’euros

L’Autoritat Portuària de València (APV) es troba en ple procediment per a la contractació d’una pòlissa d’assegurança per a la cobertura de “qualsevol dany que puga patir l’immobilitzat” als ports de València, Sagunt i Gandia.

Dins de l’expedient de contractació, que ofereix aquest servei per 300.000 euros per a dos exercicis, es detallen els béns que s’hi inclouen, amb un capital assegurat que frega els 21 milions d’euros en el cas de la capital del Camp de Morvedre. Aquesta xifra és, per al total dels tres ports de l’APV, d’un poc més de 129 milions d’euros, segons la documentació a la qual ha tingut accés Levante-EMV.

El bé més valorat, amb poc més de 4,3 milions d’euros, és l’edifici del lloc d’inspecció fronterer, que va començar a funcionar fa uns mesos, seguit de les naus de Plisa (3,6 milions) i Carport (2,4 milions). Ja per davall del llindar del milió d’euros hi ha l’edifici de les oficines (841.000 euros), les oficines de Carport (732.000 euros), un dels magatzems de Porlesa (731.000 euros), així com la maquinària de la caseta de bombament (700.000 euros).

Aquesta pòlissa també donarà cobertura al mobiliari tant de la caseta de control d’accés nord com de l’antiga oficina de la comissaria en la dàrsena pesquera, en tots dos casos per un valor lleugerament superior als 2.400 euros.