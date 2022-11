Donen l’alta a l’última ferida en l’incendi de Bejís

La Conselleria de Sanitat acaba de confirmar l’alta mèdica de l’últim pacient ingressat a l’Hospital La Fe de València per l’incendi de Bejís. Es tractava de l’últim dels passatgers del tren que es va veure sorprés per l’avanç de les flames i que van resultar ferits en baixar del comboi.

En total, prop d’una vintena de persones van resultar ferides de diversa consideració, almenys tres d’ells amb cremades greus. La majoria d’ells van haver de ser atesos per xicotetes cremades i per inhalació de fums. La pacient que ha rebut hui l’alta és una dona que va resultar ferida de gravetat i amb pitjor pronòstic. Es tracta d’una dona de 62 anys que hi va ingressar aquell mateix dia. Presentava un estat de major gravetat que va requerir, en un primer moment, fins i tot respiració assistida.