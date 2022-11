Josep Piera presenta el seu llibre ‘Antologia mediterrània’ en el Consell Valencià de Cultura

L’escriptor Josep Piera ha presentat, aquest divendres, el seu llibre Antologia mediterrània en la seu del Consell Valencià de Cultura (CVC), entitat editora de l’obra.

Es tracta d’una versió trilingüe, amb versions en francés i castellà a càrrec de Ricard Ripoll i Jaime Siles, respectivament. Aquest és el cinqué llibre que edita el CVC de poetes mediterranis, amb versions trilingües, amb la col·laboració de l’Ajuntament de València i de la Mostra Viva del Mediterrani.

Piera ha estat acompanyat per Dolors Pedrós, presidenta del CVC; Vicent Garcés, president d’Honor de l’MVM, Ricard Ripoll i Jaime Siles. Garcés ha remarcat alguns dels aspectes claus de l’obra de Piera com “una poesia bolcada en el miracle del coneixement i d’estimar la vida en un lloc”. En el seu cas, la Drova, a la Safor, un paisatge que Garcés denomina “mític, l’espai vital i poètic on s’ha generat l’obra de l’autor”.

Entre l’amistat i la dificultat

Per la seua banda, Jaime Siles va parlar de l’amistat que durant 50 anys ha mantingut amb Josep Piera i d’algunes “dificultats” que ha trobat per a traduir els seus poemes, pel “sentit especial de la seua paraula, que a poc a poc ha anat fent-se més col·loquial i perdent forma retòrica: més humana ara, més pròxima al jo i a l’emoció de pertànyer a una comunitat històrica, però també més atemporal, la del Mediterrani”.

Ricard Ripoll va indicar que “la traducció poètica ha de jugar entre el sentit i el so i ha d’intentar restituir el ritme de l’original”, i va donar alguns exemples d’aquesta “complexitat” en la seua traducció francesa. Va explicar, a més, que, “des de sempre”, s’ha sentit “com un immigrant entre les llengües”, i que en la traducció de Piera s’ha “hagut de plantejar qüestions de la identitat del jo, en un viatge interior en el qual m’han acompanyat aquests poemes”.