Tanquen tots els parcs i jardins de València

L’Ajuntament de València ha decretat el tancament de tots els parcs i jardins davant de la situació meteorològica d’alerta taronja.

El consistori recomana evitar les zones d’arbratge i circular amb precaució per les voreres que igualment tinguen arbres, segons informa en les xarxes socials: “Davant de la situació meteorològica d’alerta taronja, els parcs i jardins no s’obriran hui al públic i romandran tancats. Es recomana evitar les zones arbrades i circular amb precaució per voreres amb arbratge”, ha anunciat l’Ajuntament de València.

A les 9.30 hores estava plovent amb tempestat i intensitat molt forta en zones de l’oest i el sud de l’àrea metropolitana de València. A l’aeroport de Manises, amb una tempestat molt forta, la visibilitat horitzontal era de 1.000 metres, segons la delegació territorial d’Aemet. A la capital valenciana, en les últimes 12 hores, s’han registrat 30,5 l/m².