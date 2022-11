El PP avança en les seues llistes municipals d’Alacant i Castelló però s’encalla a València

A Carlos Mazón li està costant tirar avant una de les seues primeres promeses com a líder del PPCV: el nomenament dels candidats a alcalde de la seua formació en els grans municipis de la Comunitat Valenciana. El president dels populars valencians es va comprometre, abans d’estiu, a tindre tancada la seua llista d’aspirants en les localitats de més de 20.000 habitants abans del Nou d’Octubre, però no va arribar a temps per a la simbòlica data i, quasi un mes després, el PP segueix sense candidat en la meitat de les 65 grans urbs.

Ateses les confirmacions oficials fins al moment, a Mazón se li presenta el principal embossament a la província de València, on segueix sense caps de llista oficials en 21 dels 31 grans municipis. A Alacant, on té la seua base d’operacions, les llistes estan un poc més avançades, però encara queden una desena de municipis sense alcaldable d’un total de 26, mentre que a Castelló només està pendent la capital, candidatura que arriba marcada des de Génova, igual que Alacant i València. En aquests tres casos, està confirmat de manera oficiosa que seran Begoña Carrasco, Luis Barcala i María José Catalá, respectivament.

Des de l’equip de Mazón neguen qualsevol anormalitat que puga estar complicant el procés de selecció i asseguren que ja estan decidides entorn del 70 % de les candidatures municipals, si bé reconeixen que el president popular va poder “precipitar-se” amb la promesa de tindre els seus caps de llista designats set mesos abans de les eleccions. Amb tot, avancen una reunió imminent del comité regional de la qual eixirà una altra remesa d’uns “huit o deu” candidats.

No obstant això, fonts comarcals de l’organització difereixen del discurs oficial i assenyalen a aquest diari diversos motius per al retard. D’una banda, apunten a diferències internes entre la direcció provincial de València i l’autonòmica per a imposar el candidat en algunes places que el PP considera estratègiques, mentre que, paradoxalment, en uns altres enclavaments, el problema és just el contrari: no hi ha persones disposades a fer el pas avant per les escasses possibilitats de triomf popular en les municipals de maig.

Sense voluntaris en el “cinturó roig”

Aquest segon escenari es repeteix sobretot en diversos municipis del conegut com a “cinturó roig” de València. El cas més paradigmàtic és el de Mislata, on els populars continuen buscant candidat, malgrat que ja fa quasi un any que l’actual portaveu a l’ajuntament, Jaime López Bronchud, va anunciar que no repetiria.

Segons les fonts, el PPCV maneja una llista de quatre o cinc aspirants de marcat perfil polític per a plantar cara a Carlos Fernández Bielsa, que ha arrasat en els dos últims comicis locals. Amb aquesta major experiència, el partit buscaria almenys retallar distàncies amb el PSPV, però les males perspectives estan complicant a la formació trobar a algú disposat a posar cara a una derrota quasi segura.

Una cosa similar succeeix a Quart de Poblet, en aquest cas amb l’agreujant que Carmen Martínez, alcaldessa del PSPV durant 24 anys consecutius, no tornarà a presentar-se. Un pas al costat, però, que no ha animat els responsables del PP a nomenar un candidat que reemplace Amparo Mora, que tampoc repetirà com a líder del partit en aquest municipi de l’Horta Sud. Les fonts consultades assenyalen que el llarg regnat dels socialistes a Quart ha fet que ara com ara no hi haja “planter” del PP en aquest municipi, cosa que complica l’elecció d’un perfil solvent.

A Burjassot, l’escenari és quasi idèntic, segons les fonts, mentre que a Picassent, on Conxa García (PSPV) governa amb majoria absoluta, sí que hi ha una candidatura de consens, però falta que la persona triada accepte l’encàrrec. El fre seria el mateix que a Mislata: les negres perspectives electorals.

Per contra, el PP sí que té decidits els alcaldables per a Alaquàs (Vicent Cervera), Alfafar (Juan Ramón Adsuara), Paterna (Sara Palma), Aldaia (Jesús Molins) i Xirivella (Paqui Bartual).

D’altra banda, a Torrent és on s’està produint més tensió en el si dels populars. Segons les fonts comarcals, Amparo Folgado (elegida presidenta en el congrés local fa poc més d’un any) té el vistiplau de la provincial, però no el de la regional, que, malgrat resistir-se a proclamar Folgado, no proposa noms alternatius.

Nervis i autoproclamacions davant del silenci de Mazón

La designació d’aspirants del PP no guanya fluïdesa més enllà de l’àrea metropolitana de València. Per exemple, a Alzira, on Diego Gómez no repetirà com a cap de llista per Compromís, però el PP tampoc té els deures fets. Ací, la direcció provincial estaria a favor de mantindre l’actual president local, José Andrés Hernández, però l’eixida de Gómez ha fet replantejar-se la situació a l’autonòmica, la qual cosa ha generat nerviosisme en el president del PP local.

Les fonts esmentades asseguren que aquesta indefinició, que es replica en altres llocs com Requena o Sagunt (ací, fonts comarcals asseguren que la favorita de la provincial és Maribel Sáez però Mazón no concreta i l’actual president local, Sergio Minuesa, assegura estar en la carrera), s’està convertint en una constant entre els aspirants a candidat, molts dels quals s’inquieten davant del silenci de Mazón.

De fet, ja s’han produït algunes autoproclamacions, com el cas de Pepa Font a Dénia, que va anunciar que es presentarà sense l’aval del partit. Paco Penadés ha fet el mateix a Ontinyent, on ha comunicat que serà l’alcaldable pel PP. No obstant això, des de la formació neguen que això siga així, cosa que no fan amb Font.

També segueixen a l’espera que Mazón propose candidat les principals localitats del Camp de Túria, on Riba-Roja i la Pobla de Vallbona segueixen escapçades, així com Cullera, Oliva, Moncada, Manises o Catarroja.

Sense comptar les tres capitals de província, on decideix la nacional, les localitats de més de 20.000 habitants on el PP de Mazón encara ha de decidir un candidat aglutinen més de 915.000 valencians.