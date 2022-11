Renfe afronta aquest divendres la segona jornada de vaga convocada per CGT

Renfe afronta aquest divendres la segona jornada de vaga convocada per la Confederació General del Treball (CGT), després de la que va tindre lloc dilluns passat.

Segons les dades de Renfe, la jornada de vaga de dilluns va tindre un seguiment inferior al 3 % —entorn de 200 empleats—, per la qual cosa preveu que l’operativa d’aquest divendres es produïsca sense grans incidències, més enllà de l’impacte dels serveis mínims.

Els sindicats majoritaris en l’empresa (UGT, CCOO i Semaf) ja van desconvocar la vaga que van proposar després d’arribar a un acord per a signar el III conveni col·lectiu, que incloïa un increment salarial fix del 3,5 % per a 2022, amb efectes retroactius a l’1 de gener, així com una alça del 2,5 % en 2023 i del 2 % en 2024, variable en funció dels increments del PIB i l’IPC.

No obstant això, el sindicat CGT, que compta amb dos representants d’un total de 13 membres en el comité d’empresa, va decidir mantindre la vaga en considerar que els acords no eren suficients per al benestar de la plantilla.

Per a aquest divendres, els serveis mínims fixats pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana determinen la circulació, en rodalia, del 75 % dels trens en hora punta i del 50 % en hora vall; del 65 % dels trens de mitja distància; del 72 % dels trens de llarga distància i del 25 % dels trens de mercaderies. Addicionalment, la Generalitat de Catalunya ha fixat un mínim del 66 % dels trens de rodalies en hora punta i del 33 % en hora vall.

D’altra banda, els serveis mínims estipulats per a trens de mercaderies determinen que només circule el 25 % d’aquests trens, per la qual cosa no arribaran a funcionar més de 200 serveis de mercaderies, amb el consegüent impacte negatiu per a les cadenes de logística de desenes de grans i mitjanes empreses industrials espanyoles.

Renfe ha aprofitat per a oferir les seues disculpes als ciutadans per aquesta vaga de CGT. “La direcció de l’empresa lamenta que, malgrat les diferents crides realitzades i la signatura del conveni col·lectiu, no s’haja pogut imposar la lògica i CGT continue avant amb la seua convocatòria, malgrat el seguiment real tan escàs”, ha defensat l’empresa pública.