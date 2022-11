Air Nostrum reforça els seus vols des de València per als ponts de desembre

Més places i més vols per a poder viatjar sol o en família durant les pròximes festivitats des de tot el territori nacional. Aquesta és la iniciativa anunciada aquest matí per l’aerolínia valenciana Air Nostrum de cara als ponts de desembre, que es donaran entre el 2 i l’11 del mes que ve. En aquestes dates, l’Aeroport de València comptarà amb una ruta especial amb Las Palmas de Gran Canaria els dies 3 i 10 de desembre i amb un vol addicional el dia 2 tant amb Bilbao (segona freqüència diària) com amb Sevilla (tercer vol en la jornada).

En plena recuperació turística després de la pandèmia, Air Nostrum oferirà, en total, un 10,5 % més de places que en 2019 per aquestes festes i posarà a la venda fins a 6.396 seients per a volar. En concret, l’aerolínia franquiciada d’Iberia per a vols regionals ha decidit augmentar en 72 vols la seua operativa per a aquestes dates. D’aquests, un total de 52 es tracten —segons ha explicat la companyia en un comunicat— de “rutes que habitualment no volen en aquesta època de l’any” (5.032 places), mentre que les altres 20 són ampliacions de connexions habituals (1.364 seients en total). Entre tota l’oferta destaquen especialment les línies aèries vinculades a Mallorca, que creixen un 28 % respecte al mateix període abans de la pandèmia, i, a més, s’estableixen des de l’aeroport de Sant Joan rutes amb els de Badajoz, Almeria, Lleó i Valladolid els dies 2, 6, 8 i 11 de desembre. A més, en aquestes mateixes dates, a excepció del dia 8, també hi haurà vols especials entre Mallorca i Vigo. Una altra destinació amb un ampli creixement serà Las Palmas, que oferirà, a més dels vols amb València (que es repliquen també amb Lleó), una connexió amb la ciutat autònoma de Melilla els dies 3,6 i 10 de desembre. Reforços sobretot a Melilla D’altra banda, pel que fa als reforços en rutes ja existents, el territori de Melilla es convertirà en un puntal, amb vols a Màlaga (2, 3 i 6 de desembre) i Barcelona (la jornada del 8). Granada, Almeria i Sevilla, per la seua banda, sumaran una freqüència més també amb Melilla. En el cas del primer, es donarà el pròxim 3 de desembre, i en les bases d’Almeria i sevillana s’afegirà un vol el dia 6. A més d’això, segons ha indicat l’aerolínia valenciana, la ruta entre Barcelona i Badajoz s’augmentarà “en un vol el dijous 8 de desembre, que se suma a les quatre freqüències que ja hi ha en aquesta ruta”.