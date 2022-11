El Govern actualitza la xifra de víctimes mortals per violència de gènere: 1.171 des de 2003

Nova actualització de l’estadística de dones assassinades per les seues parelles o exparelles a Espanya: 1.171 víctimes mortals, després de la inclusió de tres casos perpetrats en 2019, 2020 i 2021.

El procés de confirmació de la naturalesa masclista d’un crim pot portar a penes unes hores, però també pot dilatar-se anys. Alguns assassinats per violència de gènere no es cataloguen com a tal fins que hi ha una sentència o bé la investigació fa un tomb després d’haver considerat altres hipòtesis. Per això, de tant en tant, la Delegació del Govern contra la Violència de Gènere actualitza l’estadística de víctimes mortals per violència de gènere després de la revisió de casos d’anys passats gràcies a informació policial i judicial.

S’hi ha inclòs el cas d’una dona de 54 anys, en 2021, assassinada a Barcelona el 12 de desembre pel seu excònjuge, que prèviament es trobava en investigació. La Delegació ha precisat que hi havia denúncies prèvies per maltractament i que la víctima tenia una filla menor d’edat.

Amb aquesta actualització, el nombre de víctimes mortals per feminicidis en l’àmbit de la parella en 2021 augmenta a 48 i el nombre de xiquets i xiquetes orfes a conseqüència d’aquests crims ascendeix a 32. Després de l’exclusió d’un cas que constava en investigació en aquest any, encara n’hi ha dos pendents d’aclarir.

La segona incorporació correspon a un cas de 2020, el d’una dona de 71 anys assassinada a Alacant per la seua parella el 3 de juny. En aquest cas no hi havia denúncies prèvies per violència masclista. La xifra d’assassinats l’any de la pandèmia ascendeix a 49, i, a més, s’hi ha sumat un nou cas en investigació, amb la qual cosa en són tres els que continuen pendents d’aclariment.

Finalment, el tercer cas correspon a una dona de 37 anys assassinada pel seu marit a Jaén el 6 d’abril de 2019. Tampoc ací constaven denúncies prèvies per maltractament. La víctima tenia una filla menor d’edat, amb la qual cosa el nombre d’orfes en 2019 ascendeix a 48 i les dones assassinades per les seues parelles o exparelles, a 56, amb un cas encara en investigació.

Des de 2013, 365 menors han quedat orfes a conseqüència dels crims masclistes a Espanya.