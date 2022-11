LLISTA: municipis on més ha plogut

El temporal va assotar amb força la C. Valenciana. La DANA va aterrar amb força i les pluges torrencials acompanyades de graníssol van deixar, en el dia d’ahir, una infinitat de destrosses concentrades a les comarques de l’Horta, el Camp de Túria i el nord de Castelló, que es van traduir en 1.718 intervencions dels cossos de seguretat i emergències. L’acumulat màxim d’aigua va superar els 300 litres per metre quadrat a Xert (Baix Maestrat) i va batre un rècord a l’aeroport de Manises. Torrent va registrar 220,5 litres i Benaguasil va arribar a 149 l/m².

L’aiguat va amenaçar el municipi d’Aldaia, on el barranc de la Saleta, que travessa el nucli urbà, es va desbordar, va negar per complet diversos carrers i es va emportar tot el que trobava al seu pas. Per això, el consistori va demanar la col·laboració a les Forces de Seguretat de l’Estat perquè auxiliaren la població en els diferents incidents. L’alcalde d’Aldaia, Guillermo Luján, va descriure la situació de “pànic” i “crisi absoluta” arran del desbordament del barranc.

LLISTA: precipitacions acumulades a la Comunitat Valenciana en les últimes 48 hores

Les dades, registrades fins a les 18.00 hores de dissabte, s’han pres de l’Associació Valenciana de Meteorologia Josep Peinado (Avamet). Així, aquests són els municipis valencians on, ara com ara, més ha plogut:

Rossell: 377,4 l/m²

Xert: 373,2 litres/metres quadrat

la Pobla de Benifassà: 282,6 l/m²

Sant Mateu: 256,7

Torrent: 231,4 l/m²

Vallibona: 226,8 l/m²

Aldaia: 216,6 l/m²

la Pobla de Vallbona: 212,6 l/m²

Canet lo Roig: 206,6 l/m²

Manises: 203 l/m²

Borriana: 200,2 l/m²

les Alqueries: 190,4 l/m²

Vila-real: 190 l/m²

Benaguasil: 179,3 l/m²

Culla: 178,2 l/m²

Traiguera: 177,4 l/m²

l’Eliana: 174,8 l/m²

Vila-real: 172 l/m²

Benassal: 168,2 l/m²

Ares del Maestrat: 159,8 l/m²

Moncofa: 157,4 l/m²

Bétera: 146,2 l/m²

Borriol: 148,4 l/m²

Albal: 137 l/m²

Les precipitacions han superat també el centenar de litres per metre quadrat a Vilamarxant (134,0), Vall d’Alba (130,2), Rossell (129,2), l’embassament de Maria Cristina (123,0), Castelló de la Plana (121,2), Benicarló (114,0), Pego (112,2), Borriol (103,9) i Castellfort (102,3). Els registres també han sigut destacables a Atzeneta del Maestrat (97,6), Xert (97,2), Morella (96,8), Almenara (96,6), Sagunt (95,1), Sant Mateu (93,3), Vilafranca (93,2), Xàbia (85,4), Barx (79,0), la Pobla de Benifassà (74,4), Llíria (72,8), Llíria (64,0), Carcaixent (62,0), Turís (51,6), Montanejos (47,6), València (47,2), l’aeroport d’Alacant-Elx (41,2), Miramar (40,4), Benidorm (37,6) i Alacant (14,2).