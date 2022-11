El procés d’escolta de Yolanda Díaz arriba a València aquesta setmana

El “procés d’escolta” de Sumar, la iniciativa que comanda Yolanda Díaz per a aglutinar forces progressistes a l’esquerra del PSOE, arriba per fi a la Comunitat Valenciana. Després de diversos mesos recorrent Espanya per a presentar el projecte, la plataforma ha anunciat aquest dilluns en Twitter que dissabte que ve, 19 de novembre, li toca el torn a València.

❗️ València, ens veiem aquest dissabte 19 de novembre!



El procés d'escolta continua avançant. T'esperem a partir de les 11.30h! pic.twitter.com/ZEyTTscwhj — Sumar (@sumar) 14 de noviembre de 2022

De moment no ha transcendit més informació sobre el format de l’acte ni possibles assistents. En qualsevol cas, Díaz aterra a València en un moment de tensió en les formacions d’esquerra tant en l’àmbit estatal com autonòmic. La vicepresidenta del Govern manté una guerra oberta amb Podemos i Pablo Iglesias per a veure qui comanda el projecte polític, clau per a la configuració del pròxim executiu.

Unes desavinences que es repliquen en terreny valencià, on les tres forces susceptibles d’integrar-se a Sumar (Podem, EU i Compromís) reclamen liderar l’espai.

Retorn a l’origen

Amb el seu acte a València, Yolanda Díaz torna al lloc on va llançar el projecte fa ara just un any. Ho va fer al Teatre Olympia al costat de Mónica Oltra, llavors vicepresidenta del Consell, Mónica García, Ada Colau i Fátima Hamed. Llavors va assegurar que era “el començament d’una cosa meravellosa”, tot i que 366 dies després continua sense concretar moltes coses.

De moment, l’únic que sembla clar és que Sumar ha posat el focus en les generals i no arribarà a les pròximes eleccions autonòmiques de maig.