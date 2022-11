Puig anuncia que el Consell aprovarà divendres un decret per a reparar els danys en les zones danyades per la DANA

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat que el Consell aprovarà un decret d’ajudes per als municipis afectats per la DANA de divendres i dissabte a l’Horta Sud, el Camp de Túria, la Plana Baixa, els Ports i el Baix Maestrat. El Ple es reunirà per a consensuar una bateria d’ajudes per a pal·liar els danys provocats per les intenses pluges.

Així, l’anunci de Puig se suma a les negociacions que mantenien aquest matí Riba-roja de Túria, Aldaia i Manises amb el Ministeri d’Hisenda per a sol·licitar la declaració de zona catastròfica per a poder optar a subvencions del Govern central que ajuden a reparar les destrosses causades durant el cap de setmana. L’anunci l’ha fet Puig durant la Cimera de l’Aliança Valenciana contra la Inflació i, segons ha pogut saber aquest diari, aquests tres municipis valencians també han conversat aquest matí amb la Conselleria de Justícia i Administració a fi de consensuar aquest possible decret d’ajudes que ara ha quedat confirmat i que es materialitzarà divendres.