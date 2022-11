El València CF pressuposta 46 milions de pèrdues abans de la Junta

El València CF tancarà aquest exercici amb 45,8 milions d’euros en pèrdues. Aquesta és una de les xifres que es poden extraure dels comptes oficials del club de Mestalla, que, al seu torn, estimen 109,8 milions de pressupost per a la temporada 22/23 i un balanç negatiu per a la fi de la campanya que caldrà compensar amb la venda d’actius abans del pròxim 30 de juny —ja computen ací les vendes de Guedes i Soler.

En els seus comptes s’estableix, al seu torn, que el club de Mestalla executarà l’“operació acordió” —reduir i ampliar capital alhora— per a absorbir part de les pèrdues ja acumulades i, al seu torn, continuar incrementant el capital social mitjançant la capitalització del deute, tal com ha avançat el diari digital Plazadeportiva.com. Finalment, el deute es redueix, tant a curt com a llarg termini, de 392 a 375 milions i de 213 a 179 respectivament.

La Junta, el dilluns 12 de desembre

El València CF va convocar, recentment, els seus accionistes per a la Junta General Ordinària de 2022. L’esdeveniment tindrà lloc el dilluns 12 de desembre a la llotja VIP de Mestalla i, en la línia de les últimes edicions, serà necessari disposar d’un mínim de 5.785 títols per a assistir-hi.

La convocatòria ja està disponible en la pàgina web del club, on també es pot descarregar la targeta per a delegar i votar a distància. La Junta arrancarà a les 11.00 hores i, en cas de ser necessari, la segona convocatòria seria dos dies més tard.