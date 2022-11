Burjassot signa un conveni amb el centre ocupacional Los Silos

L'Ajuntament de Burjassot ha signat un conveni de col·laboració amb l'Associació de Professionals del Centre Ocupacional Los Silos per a tirar avant activitats per a persones amb discapacitat intel·lectual fins a 2025. Així, amb la signatura del document, l'Ajuntament de Burjassot s'ha compromés a concedir una subvenció per import de 16.000 euros anuals a Los Silos durant la vigència del conveni i a consignar anualment en el pressupost municipal la quantitat indicada.

Per la seua banda, l'Associació de Professionals del Centre Ocupacional Los Silos, en la seua qualitat de beneficiària de subvenció, es compromet, entre altres coses, a complir els objectius, executar el projecte i fer totes les activitats que fonamenten la concessió de la subvenció, en benefici de les persones amb discapacitat intel·lectual que formen part del centre ocupacional i les seues famílies.