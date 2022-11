Cimera amb Lim a Singapur: el València CF “valorarà opcions” per a fitxar al gener

La planificació del València CF segueix el pla que marca Meriton i, després de l'aturada de LaLiga pel Mundial de Qatar 2022, quedava pendent una nova cimera de Peter Lim amb els representants del club de Mestalla.

La cimera suposa la segona cita des de setembre entre Peter Lim, la presidenta, Layhoon Chan, el director executiu, Kim Koh, juntament amb l'entrenador, Gennaro Gattuso, el director tècnic, Miguel Ángel Corona, i el director corporatiu i portaveu del club, Javier Solís. En la visita a Singapur han tingut lloc diferents reunions en les quals han repassat l'actualitat de l'equip i han analitzat la planificació i els pròxims moviments de present i futur del club.

Possibles fitxatges al gener

En aquestes sessions de treball s'ha parlat dels pròxims moviments estratègics i de les possibilitats de cara al pròxim mercat d'hivern, en què es valoraran opcions per a reforçar l'equip, així com el full de ruta per als pròxims mesos.

Segons informa el mateix València, en aquestes reunions marcades per la visió compartida i bon ambient, tots han destacat la satisfacció per la ràpida adaptació al canvi d'estil, el bon joc de l'equip i la implicació dels jugadors, que estan sent emparats en cada partit per més de 40.000 valencianistes a Mestalla. Totes les parts implicades han reafirmat el seu compromís per a seguir amb aquesta visió amb l'objectiu de brindar alegries als aficionats valencianistes.